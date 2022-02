Wenn Tradition sterben muss

Jens Feuerriegel über den Verlust gutbürgerlicher Küchen

Nichts ist für ewig. Das wissen wir. Das Leben ist im Fluss. Die Welt verändert sich. Das ist uns klar. Und doch: Wenn etwas verschwindet, was schon immer da war, seitdem wir denken können, dann fühlt sich das trotz allem nicht gut an. In der Jugend wirkt jeder Wechsel wie ein Fortschritt. Im Alter überwiegt das Gefühl des Verlustes. Wiegersdorf erlebt gerade einen solchen Schwund. Ein Gasthof, den es seit dem 18. Jahrhundert gab, schließt für immer. Eine Familie, die in fünf Generationen der Gastfreundschaft des Dorfes gedient hat, beendet ihre Tradition.

Viele Außenstehende bedauern diesen Schritt. Aber wer weiß, was es bedeutet, eine Gaststätte zu führen, hat Verständnis. Eine Dorfschenke am Laufen zu halten, ist Ganztagsarbeit. Einen Familienbetrieb durch alle Höhen und Tiefen zu lenken, bedeutet nicht selten, sich selbst schonungslos auszubeuten. Strapazen gehen nie spurlos vorüber. Wenn die Kräfte schwinden und der Fachkräftemangel das Handeln zusätzlich erschwert, dann bleibt kein anderer Ausweg.

Aus etlichen Dörfern wissen wir: Sind Gasthäuser einmal weg, kommen sie auch nicht wieder. Wer seine Heimat liebt, verfolgt diesen Aderlass mit Tränen im Blick. Jeder geschlossene Gasthof ist ein kultureller Verlust. Den können sämtliche Döner-Läden, Pizza-Bäcker und Asia-Imbisse nicht auffangen.