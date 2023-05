Wer hat etwas bemerkt? Politisch motivierter Aufkleber an einem Nordhäuser Parteibüro entdeckt

Nordhausen. Die Polizei Nordhausen sucht Zeugen die verdächtige Personen in der Nähe des Parteibüros gesehen haben. Wann und wo die Tat geschah:

Am 1. Mai ist gegen 14.15 Uhr an einer Schaufensterscheibe des AfD-Parteibüros in Nordhausen, Hesseröder Straße, ein aufgebrachter Aufkleber festgestellt worden. Wie die Polizei weiter informierte, wird die Aufschrift auf dem Sticker als politisch motiviert bewertet. Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Personen im Bereich des Parteibüros gesehen oder etwas bemerkt?

Hinweise an die Kriminalpolizeibitte unter Telefon: 03631 / 960