Werkstattladen in Nordhausen nach Quarantäne wieder geöffnet

Der Werkstattladen der Nordthüringer Werkstätten in Nordhausen hatte am Samstag wieder geöffnet. „Wir hatten eine Quarantäne zu überstehen, nachdem ein Corona-Verdachtsfall aufgetreten war“, berichtet Verkäuferin Annekathrin Schmied. Dieser habe sich zum Glück nicht bestätigt. Die Pause wurde genutzt, um die Inneneinrichtung neu zu gestalten. Zur Adventszeit gibt es viele kreative Geschenkideen aus Keramik, Holz oder auch Kerzen. Ab sofort ist wieder in der Woche von 8 bis 15.30 Uhr geöffnet.