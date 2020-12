Autofahrer verliert Kontrolle in Kurve

Werther. Rund 10.000 Euro Schaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag in Werther. Ein 43-jähriger Autofahrer befuhr gegen 16 Uhr mit seinem Ford die Hauptstraße. In einer Kurve kam er von der Straße ab und stieß gegen eine Straßenlaterne. Der Mann hatte Glück, er blieb unverletzt, informierte die Polizei.