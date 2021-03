Werther mietet einen Multicar für den Winterdienst

Die Gemeinde Werther verfügt über keine eigene geeignete Technik zur Erledigung ihrer Räum- sowie Streupflichten. Da auch die Vergabe der Aufgaben an Dritte praktisch nicht durchführbar ist, muss die Kommune ein eigenes Fahrzeug vorhalten, um den Winterdienst zu gewährleisten. Der Erwerb eines eigenen Fahrzeugs ist allerdings aufgrund der aktuellen Haushaltslage wirtschaftlich zurzeit nicht möglich. Eine regionale Firma hatte einen sofort einsatzfähigen Multicar vorrätig und war bereit, diesen von Januar bis März an die Gemeinde zur vermieten. Der vereinbarte Mietpreis für drei Monate beträgt 7140 Euro, einschließlich aller Steuern, Versicherungen sowie eventuell notwendiger Wartungs- und Reparaturarbeiten. Gemäß der Geschäftsordnung darf der Bürgermeister aber nur im Einzelfall über Ausgaben in Höhe bis 5000 Euro entscheiden. Somit hätte der Gemeinderat vor der Anmietung diese Ausgabe beschließen müssen. Bürgermeister Hans-Jürgen Weidt (pl) konnte aber von seinem Eilentscheidungsrecht Gebrauch machen, da die wirtschaftliche Sicherstellung des Winterdienstes keinen Nachteil für die Gemeinde darstellt. Über sein Vorgehen informierte der Bürgermeister den Gemeinderat unverzüglich durch eine Mitteilung im Ratsportal.

Um den Verwaltungsvorgang ordnungsgemäß zu dokumentieren, musste der Gemeinderat der Anmietung des Multicars durch den Bürgermeister noch nachträglich zustimmen. Dies geschah in der jüngsten Sitzung einstimmig, allerdings mit dem Hinweis, für den nächsten Winter alternative Angebote einzuholen, da der Mietpreis doch sehr hoch sei.