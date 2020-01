Werther. Hans-Jürgen Weidt hat viel vor in diesem Jahr in Werther: Attraktiver Wohnstandort und digitales Dorf soll die Gemeinde werden. Klimafreundlich, versteht sich.

Werthers Bürgermeister: „Zehn Jahre wird geplant, ein Jahr gebaut“

Hans-Jürgen Weidt (parteilos) ist seit 2009 Bürgermeister der 3300-Seelen-Gemeinde Werther vor den Toren Nordhausens. Mit ihm sprach unserer Zeitung über das abgelaufene Jahr und blickte auch auf 2020 voraus.

War 2019 ein gutes Jahr für die Gemeinde Werther?

2019 war gut, weil es uns gelungen ist, beide Wahlen des Jahres erfolgreich über die Bühne zu bringen. Aber auch die Planungen und Investitionen, die wir uns vorgenommen hatten, konnten wir umsetzen.

Können Sie Beispiele nennen?

Die Gemeinschaftsbaumaßnahme Schate mit dem Anschluss des Ortsteiles an die zentrale Kläranlage haben wir erfolgreich abgeschlossen. Aber auch der schon lange Jahre geforderte Ausbau der Hinterstraße in Werther oder die Komplettsanierung der Sporthalle in Werther sind da zu nennen. Und wir haben im Zuge der Dorferneuerung die Sanierung der Trauerhalle in Immenrode durchgeführt.

Wieviel haben Sie dafür investiert?

682.500 Euro haben wir in Eigenleistung erbracht. Darin enthalten sind 190.000 Euro, die wir als Fördergelder gebunden haben.

Ist auch etwas liegen geblieben?

Nein. Wir haben alles umsetzen können. Im Gegenteil: Einige kleinere Straßenbaumaßnahmen, die für später geplant waren, konnten wir vorziehen.

Wo liegen die Schwerpunkte im neuen Jahr 2020?

Wir wollen die ländliche Infrastruktur weiter ausbauen, damit wir als Wohnstandort attraktiv sind. Die größte Baumaßnahme betrifft den grundhaften Ausbau der Straßen Große Lehne, Wartberg und Teile des Harzblicks in Großwerther. Dort sollen im späten Frühjahr 80 Haushalte an das zentrale Klärwerk angeschlossen werden.

Wie viel kostet das?

Wir wollen etwa 300.000 Euro investieren. Dabei hoffe ich auf die Zusage der Landesregierung, die Anteile der Anwohner an den Straßenausbaugebühren zu übernehmen. Wenn dies nicht passiert, werden wir nicht in der Lage sein, solche großen Maßnahmen zu stemmen. Insgesamt wollen wir 450.000 Euro ausgeben.

Wo investieren sie noch?

In Kleinwechsungen beginnen wir mit dem ersten Bauabschnitt im Rahmen der Abwasserbeseitigung. Hier werden eine Vakuumstation sowie eine Druckleitung in Richtung Hesserode errichtet. Im Jahr 2021 soll die gesamte Ortschaft ans zentrale Abwassernetz angeschlossen sein.

In Werther soll dieses Jahr ein 2,5 Hektar großes Neubaugebiet entstehen?

Die Ausweisung des neuen Wohngebietes Lehmkuhle ist für uns ein absolutes Highlight. Das Änderungsverfahren für den 25 Jahre alten Bebauungsplan soll im Mai oder Juni abgeschlossen sein. Dann können wir mit der Erschließung von etwa 30 Grundstücken beginnen.

Wie geht es mit der Dorferneuerung weiter?

In diesem Jahr werden wir mit zwei neuen Projekten beginnen. Zum einen startet der erste Bauabschnitt der Komplettsanierung der Trauerhalle in Haferungen, und zum anderen wollen wir eine Giebelsicherung am Saal des Dorfgemeinschaftshauses in Pützlingen vornehmen.

Um den Autohof an der A 38 ist es zuletzt wieder sehr still geworden...

Das Thema bleibt wichtig für uns und ist weiter aktuell. Ich hoffe, dass in den nächsten Wochen weitere rechtliche Fragen geklärt werden können, um den vorhabenbezogenen B-Plan noch in diesem Jahr mit Rechtskraft zu versehen und ihn öffentlich auszulegen.

Warum dauert das so lange?

Das Problem ist der Grundstückserwerb. Dieser ist an lange Fristen gebunden. Ich sage dann immer, zehn Jahre wird geplant und ein Jahr wird gebaut.

Etwas schneller geht es dafür mit der Umgehungsstraße von Günzerode voran.

Ich bin sehr froh über die aktuelle Entwicklung bei der B 243, insbesondere über die Nachricht aus dem Straßenbauamt, dass in diesem Jahr mit dem Bau von fünf Brücken begonnen werden soll, um die Entlastung von Günzerode und Holbach zu erreichen.

Wie geht es mit dem Projekt „Digitales Dorf“ weiter?

Anfang des Jahres werden sich alle Akteure treffen, um erste Projekte auf den Weg zu bringen. Zentrale Themen sind DSL, Versorgungssicherheit, medizinische Versorgung bis hin zum ÖPNV. Ich denke, dass wir im ländlichen Raum davon profitieren können.

Wenn Sie schon schnelles Internet ansprechen, wie geht es in Werther mit dem Breitbandausbau weiter?

Ich hoffe, dass in diesem Jahr die Ausschreibung erfolgreich sein wird und erste Aufträge vergeben werden. Wir sind mit jedem kleinere Ortsteil vertreten.

Der Klimawandel geht am ländlichen Raum nicht vorbei. Wie weit sind Sie bei der Klimaneutralität?

Durch die Gründung der Energiegenossenschaft Helmetal im Jahr 2013 sind wir aktiv an der Umsetzung der bundesweiten Klimaziele beteiligt. Auch 2020 planen wir weitere Projekte zur Erzeugung erneuerbarer Energien. Bei der Entstehung des Windparks Großwechsungen sind wir aber von der Landesplanung abhängig. Hier geht es derzeit einfach nicht voran.