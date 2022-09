Wertvolles Kirchengiebelfenster strahlt in die Stadt Bleicherode

Bleicherode. St. Marien hat einen neuen Schatz. Möglich wurde dies auch dank vieler Einzelspenden. Nun wurde das gefeiert.

Es sind beeindruckende Bilder, die die Künstlerin Aleksandra Szafiejew beim Festgottesdienst am vergangenen Sonntag in St. Marien zeigte: 750 Einzelelemente mit ihren je zwölf Farbschichten waren nach dem Entwurf von Thomas Kuzio für das neue Chorfenster zu schaffen. Jede einzelne Schicht trug sie mit der Airbrush-Pistole auf, jede einzelne Schicht wurde separat gebrannt.

Der Gottesdienst war es der Abschluss eines langen Weges. Vor sieben Jahren begann die komplexe Restaurierung der Kirchenfassade, die die Fenster mit einbeziehen sollte. 2018 wurde ein künstlerischer Wettbewerb zur Neugestaltung des Fensters initiiert. Thomas Kuzio überzeugte die Jury mit seinem Entwurf. „Das Fenster soll den Kirchenraum vervollständigen, abrunden, vertiefen“, erklärte er am Sonntag. Bekannt ist Kuzio etwa durch Arbeiten am Merseburger, Naumburger und Halberstädter Dom. Umgesetzt hat seinen Entwurf für Bleicherode die Berliner Glaswerkstatt Andreas Walter mit der Künstlerin Aleksandra Szafiejew.

Neben sehr vielen Einzelspenden von Menschen aus nah und fern gab es Fördermittel von Sparkassenstiftung, Kirchenkreis, Landeskirche und dem Deutschen Evangelischen Kirchbautag. Die Haltbarkeit des Fensters wird auf 120 bis über 200 Jahre geschätzt. Wenn nun abends in der Kirche die Lampen brennen, dann strahlt das Licht von innen in die Stadt hinaus, macht so neugierig und lädt ein, die Kirche zu entdecken. „Es sendet den Segen in die Stadt“, freut sich der Gemeindekirchenratsvorsitzende Christoph Maletz. Als Anerkennung seines besonderen Engagements erhielt er am Sonntag das Thüringer Ehrenamts-Zertifikat.

Bei aller Freude wurde auch noch einmal an Pfarrer Matthaus Monz gedacht, der im vergangenen Jahr nach einem Motorradunfall verstarb und der sich so sehr auf die damals nahende Fenstereinweihung gefreut hatte.

Christoph Maletz präsentiert die Spendertafel, die unter dem Fenster ihren Platz finden wird. Foto: Regina Englert