Whisky-Genießer sind im Nordhäuser Verkehr willkommen

Nordhausen. Alkohol im Straßenverkehr ist tabu, natürlich. Willkommen indes ist er bei besonderen Fahrten in einer historischen Straßenbahn.

In den nächsten Monaten werden in Nordhausen mehrere Whiskyfahrten mit der historischen Straßenbahn angeboten. Diesen Samstag steht das Thema „Cask Finishes – Einfluss der verschiedenen Fässer“ im Mittelpunkt. Am 11. März folgt zum St. Patricksday eine Fahrt mit verschiedenen Irish Whiskeys. Am 25. März wird sich mit verschiedenen Rumarten befasst. Am 22. April schließlich geht es „Quer durch die schottischen Whiskyregionen“.

Alle Bahnen starten um 16 Uhr an der Haltestelle Rathaus in Richtung Nordhausen-Nord. Mindestens fünf Abfüllungen, ein Glas und Wasser sind im Preis inbegriffen. Tickets gibt es bei „Aschenbrenner & Sänger – Spirits & Smoke“ am Kornmarkt oder telefonisch unter: 03631/ 990 172.