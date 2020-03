Andreas Helm servierte den Bahngästen in Nordhausens ältester Straßenbahn fünf edle Tropfen der grünen Insel.

Nordhausen. Ein Nordhäuser Spirituosengeschäft entführt in das Brennereiwesen Irlands und hat ehrgeizige Pläne für neue Tasting-Angebote.

Whiskytradition in ältester Tram Nordhausens

Wenn Irland am Dienstag St. Patricks Day feiert, dann haben einige Nordhäuser ihnen bereits etwas voraus: Hier kamen die Mitfahrer der ältesten Nordhäuser Straßenbahn bereits am Wochenende in den Genuss von Whisky und guter Stimmung. Heiko Sänger, Organisator der Fahrt und Inhaber des Spirituosengeschäfts Aschenbrenner und Sänger, ermöglichte im Vorfeld des irischen Feiertags eine Verkostung fünf verschiedener Sorten bei gleichzeitiger Fahrt über das hiesige Schienennetz.

Währenddessen lieferte er jede Menge Informationen zu den jeweiligen Destillen, die ihre Whiskys oft viele Jahre in Eichenfässern reifen lassen. Wahrscheinlich ist es die älteste Whisky-Tradition der Welt, die der Spirituosenhändler gemeinsam mit seinem Helfer Andreas Helm den 15 Bahngästen offerierte. Nachdem Helm die edlen Tropfen in die Tasting-Gläser gegossen hatte, schallte ein „slàinte mhath“ durch die quietschende Tram. Der traditionelle irische Ausspruch wünscht vor dem Trinken gute Gesundheit. Auch Sängers Vater Hartmut nahm in der letzten Reihe Platz. „Ich habe schon immer gern Whisky getrunken. Das kam seit der Wende auf, als wir das erste mal neue Getränke probieren konnten“, erzählte er von Versuchen mit irischen und schottischen Destillaten sowie Besuchen auf Whisky-Messen, wie der in Erfurt. Die Leidenschaft der Familie für die edlen Tropfen war deutlich zu spüren. Seit ein paar Jahren erlebe die Branche eine Renaissance. Wann der nächste Verkostungstermin stattfindet, kann Sänger mit Blick auf Corona allerdings nicht sagen. Ehrgeizige Pläne hat er dennoch: Im Sommer beispielsweise seien Proben mit Wein und Gin vorgesehen.