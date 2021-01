Wie der Jahreswechsel in Nordhausens Partnerstadt Bet Shemesh gefeiert wird

Nicht nur in Nordhausen wird in diesem Jahr Weihnachten und der Jahreswechsel anders begangen. Auch in der israelischen Partnerstadt Bet Shemesh ist diesmal alles anders.

Wie ganz Deutschland ist auch Bet Shemesh von der Ausbreitung des Corona-Virus betroffen. „Glücklicherweise ist das Virus bisher unter Kontrolle, und die Gesundheitsbehörden sind in der Lage, auf mögliche Infektionsfälle sehr schnell zu reagieren. Das Vorgehen basiert auf der kontinuierlichen Zusammenarbeit mit den Einwohnern und der tatkräftigen Unterstützung durch die Stadt“, teilt der Nordhäuser Stadtsprecher Lutz Fischer mit.

Bisher gab es 140 bestätigte Corona-Fälle. Großveranstaltungen wie Hochzeiten, Partys oder Feiern sind verboten. Restaurants bieten nur Liefer- und Abholservices an, der Verzehr vor Ort ist untersagt. Geschäfte dürfen nur mit begrenzter Anzahl an Kunden öffnen. Hingegen müssen Fitnessstudios und Sportanlagen geschlossen bleiben. Reiserückkehrer müssen für 14 Tage in Quarantäne. Auf Corona wird nicht direkt durch die Stadt Bet Shemesh getestet, sondern durch die medizinischen Organisationen und oftmals im Freien. Die Stadt unterstützt diese Aktionen organisatorisch, etwa mit Strom oder Zelten.

Stadt bietet Drive-in-Unterhaltungsmöglichkeiten

Traditionell feiert man in Israel zu dieser Jahreszeit Chanukka oder das Lichterfest, ein acht Tage dauerndes, jährlich gefeiertes jüdisches Fest zum Gedenken an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem im Jahr 164 vor Christus. Aufgrund der Pandemie sind jedoch derzeit Ansammlungen von Menschen in Synagogen vollkommen untersagt. Der Jahresübergang wird traditionell in Bet Shemesh nicht groß gefeiert.

Die Stadt hat aber „Drive-In“-Unterhaltungsmöglichkeiten und Veranstaltungen arrangiert. Währenddessen ist es niemandem erlaubt, das Fahrzeug zu verlassen. Städtische Veranstaltungen werden in den sozialen Netzwerken und auf regionalen Sendern im Kabelfernsehen übertragen. Außerdem standen Tieflader an manchen Stellen in der Stadt, auf deren Rückseite Musik und Sänger übertragen wurden. Die Bewohner konnten von ihren Balkonen und Fenstern aus zusehen und so große Menschenansammlungen vermeiden.

„Unsere große Hoffnung ist eine sichere, getestete Impfung gegen das Corona-Virus. Wir hoffen, dass die regionale, nationale und internationale Wirtschaft auf ihren ursprünglichen Stand von vor der Pandemie zurückfindet und dass Familien-, Kultur- und Sportveranstaltungen wie gewohnt besucht werden können“, sagt Itamar Bartov, Generaldirektor der Stadtverwaltung Beit Shemesh. „Wir wünschen euch viel Gesundheit, eine sichere Impfung gegen das Virus sowie eine schnelle Rückkehr in das normale Leben“, richtet er seine Worte an die Bürger Nordhausens.