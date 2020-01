Wie ein Nordhäuser vor mehr als 100 Jahren auf der Disko-Insel überwinterte

Hans-Dieter Werther muss schmunzeln, als er kurz vor Jahresende die Thüringer Allgemeine aufschlägt, darin auf einer Doppelseite von einer Reportage über den Jenaer Geophysiker Steffen Graupner liest, der mit dem deutschen Eisbrecher „Polarstern“ auf Forschungsexpedition in die Arktis unterwegs ist. Schmunzeln daher, weil sich der Nordhäuser Speise-Eisspezialist erinnert. Nicht an ein ähnliches Abenteuer, das er selbst erlebt hat, sondern sein Großonkel August Stolberg. Denn der 1864 in Nordhausen geborene Geograf unternahm vor mehr als 100 Jahren ebenfalls eine wissenschaftliche Expedition ins ewige Eis und das nicht nur einmal.

„Es war der 5. Juli 1909 als mein Großonkel August Stolberg erstmals unter der Leitung des Schweizer Meteorologen und Polarforschers Alfred de Quervain zusammen mit dem Biologen Emil Bäbler eine Schlittenreise auf dem grönländischen Inlandeis unternahm. Sie stießen von Westgrönland her auf das Inlandeis – eine der interessantesten Oberflächenformen der Erde – in das schwierige Karajakgebiet vor, um die Küstengegend und die Gletscher an der Westküste zu untersuchen. Diese Expedition im Dienste der arktischen Forschung war für den Schweizer de Quervain gewissermaßen die Vorbereitung auf seine größere Forschungsexpedition 1912/13 quer durchs Grönlandeis, wie auch der spätere Buchtitel lautete“, so Hans-Dieter Werther.

August Stolberg in Seehundfellkleidung nach „Eskimoart“ bei seiner wissenschaftlichen Expedition nach Grönland 1909. Foto: Marco Kneise

Diese zweite, größere Forschungsexpedition im Jahr 1912, wieder unter der Leitung von Alfred de Quervain, teilte sich in zwei Gruppen. Während de Quervains zusammen mit dem Arzt Hans Hössli, dem Architekten Roderich Fick und dem Ingenieur Karl Gaule Grönland auf einer etwa 700 Kilometer langen Strecke von Westen nach Osten mit Schlittenhunden und Skiern durchquerte und dabei ein entsprechendes Profil aufzeichnete, blieben Paul-Louis Mercanton, Wilhelm Jost und der Nordhäuser August Stolberg an der Westküste Grönlands zurück. Wobei Jost und Stolberg sogar auf der Disko-Insel überwinterten, wie Hans-Dieter Werther nicht unerwähnt lässt.

„Mercanton befasste sich als diesbezüglich ausgewiesener Fachmann mit glaciologischen Studien, während Stolberg und Jost mit aerologischen Arbeiten, insbesondere mit der Erforschung von höchsten Luftströmungen des Polargebietes, auch im Winter, beschäftigt waren. Technische Mittel der aerologischen Messungen waren Pilotballone, Drachen- und Fesselballonaufstiege, womit die Instrumente in Höhen bis zu 39.000 Meter gebracht wurden. Fragen zur Zirkulation der Luft in der Arktis und zum damit im Zusammenhang stehenden eventuellen Polarwirbel beschäftigen die Forscher. Es wurden durch Messungen mit 120 Pilotaufstiegen festgestellt, dass auch in den Wintermonaten ein einheitlicher Polarwirbel selbst in höheren Schichten fehlt“, berichtet Hans-Dieter Werther, der diese Informationen in den Expeditions-Aufzeichnungen seines Großonkels gefunden hat, die jahrelang auf dessen Dachboden schlummerten. Jedoch hatte Werther, als er noch berufstätig war, keine Zeit, um diesen Schatz aufzuarbeiten. Zudem wollte er „zu DDR-Zeiten den Text nicht verbiegen müssen“. Daher widmete er sich erst nach der Wende den Niederschriften seines Großonkels, in dem am Rande vermerkt sei, dass neben den Herausforderungen durch arktische Wetterverhältnisse auch Culex nigripes, die Stechmücke, oft quälende Arbeitsbedingungen bescherte.

Schlafsäcke aus dem Fell junger Rentiere

August Stolberg 1909 auf einem Schlitten sitzend. Foto: Marco Kneise

„Damalige Forschungen im Polargebiet erforderten ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit und Anspruchslosigkeit, welches alle Teilnehmer der Grönland-Expedition durch ihre Liebe zum Hochgebirge, dadurch Vertrautheit mit Schnee und Gletschern, besaßen. Die notwendigen Vorbereitungen für eine solche Expedition sind mit heutigen Bedingungen nicht zu vergleichen. Chronometer und Sextant zur Berechnung des Weges und zahlreiche komplizierte und einfache Instrumente für die vorzunehmenden Messungen waren ebenso von existenzieller Bedeutung wie die übrige Ausrüstung“, erklärt Werther und zählt Skier aus Eschenholz, vier Meter lange Nansenschlitten zum Transport von Instrumenten und Material, bereits bei der bulgarischen und serbischen Armee erprobte Zelte sowie Schlafsäcke aus dem Fell junger Rentiere auf. „Des Weiteren waren Konserven, getrocknetes Gemüse und Pemmikan, ein zunächst übel schmeckendes Zeug erforderlich. Stolberg beschrieb es als ‘Sägespäne mit Vaseline gemischt’. Das Pemmikan wurde in Kopenhagen eingekauft und bestand zur Hälfte aus chemisch ausgetrocknetem Rindfleisch, zur anderen Hälfte aus irgendeinem Fett. Dieses Produkt diente sowohl den Menschen als auch den Schlittenhunden. Alles musste sorgfältig geplant und geübt werden, wie etwa einen Monat lang die Beherrschung der Hundegespanne in einer Hundeschule“, berichtet Hans-Dieter Werther aus den Aufzeichnungen.