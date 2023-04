Wie ein Südharzer das Wandern zum puren Genuss macht

Rüdigsdorf. Kilometer um Kilometer „schrubben“, das liegt Heiko Rohr fern. Bittet er zum Mitwandern, geht es um Genuss, auch in kulinarischer Hinsicht. So auch bei seiner Tour am 1. Mai.

Am kommenden Montag, dem 1. Mai, wird zur Genusswanderung durch den Südharz eingeladen. Mit Naturführer Heiko Rohr genießen die Teilnehmer ab 13.30 Uhr nicht nur die Landschaft des Südharzes, sondern sie entdecken und genießen fünf kulinarische Produkte aus der Harz-Kyffhäuser-Region in der Rüdigsdorfer Schweiz auf dem Urwaldpfad. Treffpunkt ist in Rüdigsdorf am Parkplatz am Ortseingang. Anmeldung unter Telefon: 0176 / 55054110. Kosten: 28 Euro pro Person.