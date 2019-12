Nordhausen. Die Nordhäuser Verkehrsbetriebe haben bekanntgegeben, wie oft und wie lange Bus und Bahn am 24. und am 31. Dezember fahren.

Wie fahren Bus und Bahn zu Heiligabend und Silvester in Nordhausen?

Die Straßenbahnen verkehren am 24. Dezember und zu Silvester auf allen Linien nach dem Samstagsfahrplan. Das teilte Franziska Bernsdorf von den Nordhäuser Verkehrsbetrieben mit. Die Stadt- und Regionalbusse fahren an beiden Tagen bis 16 Uhr ebenfalls nach dem Samstagsfahrplan. Danach endet der Busverkehr. Am 1. Januar 2020 verkehren die Straßenbahnen und Busse entsprechend dem gültigen Fahrplan wie an Sonn- und Feiertagen. Die genauen Abfahrtszeiten für Bus und Straßenbahn können die Fahrgäste dem aktuellen Regionalfahrplan für Nordthüringen oder online unter www.stadtwerke-nordhausen.de, Rubrik Fahrplan, entnehmen. Weitere Fragen zum Fahrplan beantworten die Mitarbeiter der Betriebsleitzentrale telefonisch unter 03631 / 63 92 15 und 03631 / 63 92 16.