Wie geht es weiter im Grenzlandmuseum Bad Sachsa?

„30 Jahre Wiedervereinigung – Ein Grenzlandmuseum im Wandel der Zeit“ lautet der Titel der Informationsveranstaltung des Fördervereins des Grenzlandmuseums Bad Sachsa, die am Sonnabend, den 1. Februar, von 18 bis 19 Uhr im Blauen Salon des Kurhauses von Bad Sachsa stattfindet.

Wie ist die gegenwärtige Situation des Grenzlandmuseums Bad Sachsa und welche Pläne gibt es? Anhand statistischer Auswertungen und Zahlen des aktuellen Jahresabschlusses 2019 wird der Status quo des Grenzlandmuseums und seines Fördervereins präsentiert. Von Bedeutung soll in diesem Kontext der Wert des bürgerlichen Engagements für nichtstaatlichen Museums in der Übergangsphase ins digitale Zeitalter sein. Der Förderverein sieht sich besonderen Herausforderungen gegenüber – und sucht Antworten.

Museum in der Region verankern

Im Kurhaus Bad Sachse informiert der Förderverein über Pläne zur Modernisierung der Ausstellungen, aber auch zur konzeptionellen Ausrichtung hinsichtlich seiner Verankerung in der Region. Es gehe hierbei um Überlegungen, wie zukünftig die Adaption von zeitgemäßem Besucheranspruch und verfügbaren Ressourcen in einem langfristig wirksamen und nachhaltigen Konzept realisiert werden kann, heißt es in einer Mitteilung. Für die Informationsveranstaltung wird kein Eintritt genommen.