Wie man an der Nordhäuser Berufsschule Managerin für alles wird

Nordhausen. Nordhäuser Berufsschulzentrum lud am Freitag zum Tag der offenen Tür in Schulteil Morgenröte ein. Lehrlinge präsentierten dort sechs Gesundheitsberufe.

Klappern gehört bekanntlich zum Handwerk. Deshalb lud das Nordhäuser Berufsschulzentrum am Freitag mit flotten Sprüchen zum Tag der offenen Tür in den Schulteil Morgenröte ein. Werde „Managerin Für Alles“ und bewirb dich als Medizinische Fachangestellte (MFA) oder entscheide dich für eine „Ausbildung mit Biss“ als Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA), so die Botschaften.

In elf Klassenräumen präsentierten die Lehrlinge der sechs in Nordhausen angebotenen Gesundheitsberufe ihre Ausbildungsinhalte. So hieß es etwa „Einfach mal abhängen“ bei den Übungen im Tuch-Yoga. Celine Pantosch aus dem dritten Lehrjahr der Physiotherapeuten zeigte akrobatische Übungen, mit denen sie auch im Zirkus auftreten könnte. Die angehenden Physiotherapeuten Selina Rosenthal und Theresa Dietrich präsentierten im nächsten Raum unter dem Motto „Spürst du das auch?“ eine wohltuende Igelballmassage, während Florian Steffens mit Hilfe von Svenja Greinke am Gymnastikball die Figur „Seejungfrau“ nachstellte. Weitaus technischer ging es bei den Medizinischen Technologen für Funktionsdiagnostik (MTF) zu.

EKG und zahnschädigende Snacks

Lara Schedwill und Marleen Rhaesa aus dem zweiten Lehrjahr zeigten unter dem Motto „Herz im Takt – Gefäße im Fluss?“, wie die Diagnostik von Herz und Gefäßen funktioniert und legten einem Probanden ein EKG zur Messung von Herzströmen an. Und Tara Pohling und Christin Hebestreit ebenfalls aus dem zweiten Lehrjahr demonstrierten im nächsten Raum die Untersuchung von Gleichgewichtssinn, Hören und Riechen.

Um zahngesunde Ernährung kümmerten sich Ausbilderin Steffi Herzberg und ihre Lehrlinge der zahnmedizinischen Fachangestellten, die allerlei leckere Snacks im Angebot hatten, die aber oft schädlich für die Zähne sind. „Säure, Zucker und Klebrigkeit sind Gift für die Zähne“, sagte Herzberg und präsentierte leckere Alternativen aus der Obst- und Gemüsebar.

Neben der Präsentation der Ausbildungsberufe waren auch zahlreiche Ausbildungs- und Kooperationspartner vor Ort, um für ihre Einrichtungen zu werben. Die Bandbreite reichte vom Südharz-Klinikum über die Erfurter Helios-Klinik bis zu den Zentralkliniken in Suhl. Aber auch einige Pflegeanbieter aus der Region warben für ihre Unternehmen.

„Unser Ziel ist es, die Berufsschule bekannter zu machen und darauf hinzuweisen, dass die Morgenröte ein Schulteil des Berufsschulzentrums ist“, sagte Schulleiterin Ines Börner. Dies ist ihr und den Lehrlingen gut gelungen.