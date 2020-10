Wie man einem Alien den Ossi erklärt

Tatjana Meissner tritt am Donnerstag, 29. Oktober, in Nordhausen auf.

Mit ihrem neuen Comedy-Programm „Es war nicht alles Sex“ kommt Tatjana Meissner am Donnerstag, 29. Oktober, nach Nordhausen. Sie tritt 19.30 Uhr im Bürgerhaus am Nikolaiplatz auf. Eintrittskarten werden in der Stadtbibliothek und im Buchhaus Rose verkauft.

In humorvoller Weise bekenne sich die Kabarettistin nicht nur selbstbewusst zu ihrem ostdeutschen Migrationshintergrund, heißt es in der Ankündigung, sondern reise mit den Zuschauern diesmal in das untergegangene Land der Libido. Sie klettere über eingestürzte Mauern und gehe der Frage nach: Wie würde man einem Alien erklären, wie ein Ossi ist und wo er herkommt?

Tatjana Meissner ist eine der erfolgreichsten deutschen Kabarettistinnen und Entertainerinnen. Sie muss in keine Rolle schlüpfen, um ihr Publikum zu begeistern, denn sie erzählt mit ihrer charmant-frechen und bezaubernden Art irrsinnig komische Geschichten, paart Spielfreude mit Selbstironie. Mit ihren vier Romanen und einem Sachbuch gewinnt sie als Autorin eine ständig wachsende Leserschaft als Menschenversteherin und Fachfrau für intelligente Comedy über der Gürtellinie.