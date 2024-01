Wie Nordhausen 25 Millionen Euro investieren will

Nordhausen Die Theaterbaustelle verschlingt die größte Einzelsumme. Doch es gibt weitere wichtige Vorhaben. Zum Beispiel in Schulen.

Die Stadt Nordhausen ist Millionär: Eigenkapital über rund 250 Millionen Euro weist die Kämmerei zu Jahresende 2023 aus. So groß das Vermögen der Kommune, so umfassend sind allerdings auch ihre Verantwortlichkeiten gegenüber den Bürgern. Straßen, Kindergärten, Schulen, Feuerwehr: All dies gilt es vorzuhalten. Hinzukommen sogenannte freiwillige Aufgaben wie das Theater.

So ist es Jahr für Jahr ein Ringen, einen Haushalt aufzustellen, in dem sich Einnahmen und Ausgaben zumindest die Waage halten. Für dieses Jahr liegt das Zahlenwerk seit wenigen Wochen im Entwurf vor. Diesen Vorschlag aus der Verwaltung diskutiert in den nächsten Wochen der Stadtrat. Er entscheidet letztlich, wofür das Geld ausgegeben wird.

Laut Haushaltsentwurf sollen Investitionen über insgesamt 24,8 Millionen Euro gelingen. Und zwar, ohne dass dafür Kredite aufgenommen werden. Fast ein Drittel der Investitionssumme will die Stadt aus Eigenmitteln aufbringen. Von EU, Bund und Land erhofft sich sie sich auch in diesem Jahr reichlich Fördermittel. In vielen Fällen sind diese längst zugesagt.

Größter Posten bei den Investitionen ist in diesem Jahr die weitere Theatersanierung: zehn Millionen Euro sind veranschlagt. Damit das Humboldt-Gymnasium seine ersehnte Turnhalle bekommt, gibt die Stadt 4,5 Millionen Euro Fördermittel an den Landkreis als Schulträger weiter.

Nicht nur Barbara Rinke vom Theater-Förderverein sehnt das Ende der Theatersanierung herbei. Foto: Kristin Müller

1,2 Millionen Euro sollen dieses Jahr für die Grundschule Niedersalza bereitstehen, 2025 weitere 700.000 Euro. Ob Dach, Fassade oder Fenster - die gesamte Gebäudehülle muss energetisch saniert werden. Auch Fußböden und Türen sind in der Schule zu erneuern, Malerarbeiten ebenso erforderlich. Ganz zu schweigen von der weiteren Digitalisierung. Obendrein soll die Schule eine Photovoltaikanlage bekommen.

Blasiikirchplatz-Neugestaltung ist Vorhaben für drei Jahre

Auch seit Jahren ersehnt und nun endlich in Schwung kommen soll die Neugestaltung des Blasiikirchplatzes. Wobei man in der Stadtverwaltung davon ausgeht, dass sich diese bis 2026 hinziehen wird. Jedenfalls sind die dafür nötigen veranschlagten fünf Millionen Euro auf drei Jahre gestreckt – 2024 soll nur ein Viertel der Gesamtsumme bereitstehen. Und: Die Platzgestaltung schließt noch nicht eine mögliche Bebauung ein. Diese sollen private Investoren realisieren.

2020 wurde das Fernwärmenetz am Ammerberg ausgebaut, in diesem Jahr geht es westlich des Taschenbergs weiter. Foto: Marco Kneise

Ausschließlich mit Bundesfördermitteln soll noch dieses Jahr der Neubau von Hortgebäuden an den Grundschulen „Käthe Kollwitz“, Niedersalza und „Am Förstemannweg“ gelingen. Während die Idee erst Ende 2023 entwickelt wurde, hatte der Stadtrat schon 2020 die Sanierung des Leimbacher Sportlerheims beschlossen. Nun sollen den Versprechungen Taten folgen. Denn die Sanitäranlagen stammen noch aus DDR-Zeiten, nicht nur an Barrierefreiheit mangelt es.

Neben weiteren großen Investitionsposten (Infokasten) treten kleinere: Zumindest 220.000 Euro sollen für den Ausbau von Gehwegen bereitstehen. 150.000 Euro braucht es für beheizbare Holzhütten in den Kindergärten „Haus Kunterbunt“ und „Kinderwelt am Frauenberg“, in denen Kinderwagen abgestellt werden sollen. Bis dato wurden diese in Fluchtwegen abgestellt. Mit 45.000 Euro soll der 2019 beschlossene Bau von zwei Grillplätzen gelingen: im Förstemannpark, im Stadtpark oder in der Jugend- und Freizeitanlage an der Hardenbergstraße.