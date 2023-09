Wie Nordhausen Bad Sachsa verlor: Neues Buch beleuchtet das Geschehen nach dem Zweiten Weltkrieg

Bad Sachsa. Grenzlandmuseum im Südharz plant einen Tag der offenen Tür. Zudem stellt der Förderverein ein neues Buch zum Gebietstausch im Harz 1945 vor.

Zum 33. Jahrestag der Wiedervereinigung plant das Grenzlandmuseum in Bad Sachsa am Dienstag, 3. Oktober, von 11 bis 17 Uhr einen Tag der offenen Tür. Dabei will der Förderverein auch ein neues Buch vorstellen. „Ein Blick zurück in die Geschichte kann für uns hilfreich sein, das aktuelle Geschehen einzuordnen und die Herausforderungen der Gegenwart anzugehen“, meint Fördervereinschef Uwe Oberdiek. Besonders die Geschichte der deutschen Teilung sei prädestiniert, den Stellenwert von Freiheit und die Bedeutung einer demokratischen Gesellschaftsform hervorzuheben. Das neue Buch ist eine Dokumentation zum Gebietstausch im Harz des Jahres 1945. Die Vorstellung ist am 3. Oktober um 17 Uhr. Eine Platzreservierung ist empfehlenswert.