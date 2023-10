Wie sich Bauarbeiten im Kreis Nordhausen auf eine Regionalbuslinie auswirken

Neustadt. Auf einer Regionalbuslinie im Kreis Nordhausen können Fahrgäste eine bestimmte Haltestelle nicht nutzen.

Aufgrund von Bauarbeiten ergeben sich ab sofort bis voraussichtlich Montag, 16. Oktober, Behinderungen auf der Regionalbuslinie 23, kündigen die Nordhäuser Verkehrsbetriebe an. „In diesem Zeitraum kommt es an der Haltestelle Neustadt/Ärztehaus in beiden Richtungen zu Behinderungen“, informiert Verkehrsmeister Gerd Grübner. „Die Haltestelle kann nicht bedient werden. Wir bitten unsere Fahrgäste, als Ersatz die Haltestelle Neustadt/Wendeplatz zu nutzen.“ Nähere Informationen gibt es online unter www.verkehrsbetriebe-nordhausen.de. Weitere Fragen beantworten die Mitarbeiter im Stadtwerke-Servicecenter unter der Telefonnummer 03631 / 629 170. Das Servicecenter hat täglich von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie von 13.15 bis 17 Uhr geöffnet.