Wie sich der Straßenkarneval auf Bleicherode auswirkt

Bleicherode. Der Festumzug zum Jubiläum in Bleicherode hat nicht nur eine närrische Seite. Straßen der Innenstadt sind gesperrt, Bushaltestellen unerreichbar und Parkverbote notwendig.

Seit 70 Jahren gibt es den Karneval in Bleicherode. Die Mitglieder des Bleicheröder Carneval-Clubs (BCC) feiern ihn seit Wochen ebenso intensiv wie niveauvoll. Sie werden ihrem Ruf als Südharzer Faschingshochburg gerecht.

Der Höhepunkt dieser Saison ist der Festumzug am Sonntag, 19. Februar. „Um einen reibungslosen Ablauf des Zuges zu gewährleisten sowie allen Zuschauern einen ungehinderten Besuch der Stadt Bleicherode an diesem Tag zu ermöglichen, sind am 19. Februar umfangreiche Veränderungen in der Verkehrsführung im Stadtgebiet notwendig“, erklärt Bürgermeister Frank Rostek (CDU).

Die Teilnehmer des Festumzuges stellen sich am Sonntag ab 11.30 Uhr in der Freiheits-, Käthe-Kollwitz-, Karl-Liebknecht-, Max-Planck-, Brücken- und Bahnhofstraße (bis zum Kulturhaus) auf. Der Abmarsch erfolgt gegen 13 Uhr. Über die Bahnhof-, Haupt-, Angerberg-, Naumann- und Kirchstraße bewegt sich der Zug zum Postplatz, wo er sich auflösen wird.

In der Zeit von 12.30 bis gegen 17 Uhr ist das Stadtzentrum vollständig für den fließenden Verkehr gesperrt. Die Helios-Klinik bleibt jedoch jederzeit über den Heerweg sowie die Löwentor-, Merx-, Franke- und Barbarastraße erreichbar.

Der Straßenkarneval wirkt sich auch auf den ruhenden Verkehr aus. Im gesamten Stadtgebiet sind am 19. Februar umfangreiche Einschränkungen der Parkmöglichkeiten vorgesehen, die durch Haltverbotszeichen rechtzeitig gekennzeichnet werden sollen.

Wer Verbote ignoriert, muss mit Konsequenzen rechnen

Die Stadt kündigt Kontrollen an. „Widerrechtlich parkende Fahrzeuge werden abgeschleppt“, warnt der Bürgermeister. Dies sei nicht nur im Interesse der ungehinderten Passage des Festzuges notwendig, sondern auch um den Fahrzeugen von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr eine ungehinderte Durchfahrt zu ermöglichen.

Für Besucher gebe es genügend Parkmöglichkeiten. Die Stadt weist auf die Parkplätze am Edeka-Markt in der Karl-Liebknecht-Straße, am Repo-Markt, am Sonderpreis-Baumarkt, am Rewe-Markt, am Getränke-Center Uwelius, am Kino in der Löwentorstraße, am Friedhof (Kirchhagenscher Weg), am Löwentor-Center, auf dem Haldenvorplatz, in der Industriestraße, in der Gewerbestraße sowie an der Alten Lipprechteröder Landstraße hin.

Der Bürgermeister appelliert an alle Einwohner der Stadt, „am 19. Februar nur unbedingt notwendige Fahrzeugbewegungen im Stadtgebiet vorzunehmen, um den reibungslosen Ablauf des Festumzuges zu ermöglichen“.

Aufgrund des Straßenkarnevals komme es auch auf den Regionalbuslinien 27, 28 und 29 zu Verkehrseinschränkungen, berichten die Nordhäuser Verkehrsbetriebe. So können an dem Tag die Bushaltestellen an der Sparkasse, am Heimatmuseum, am Schiller-Gymnasium und auf dem Schillerplatz nicht bedient werden. „Wir bitten unsere Fahrgäste, als Ersatz die Haltestellen am Löwentor und in der Nordhäuser Straße zu nutzen“, sagt Verkehrsmeister Gerd Grübner. Er hofft auf das Verständnis der betroffenen Bürger.