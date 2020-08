Vor allem Kinder nutzten in der Vergangenheit besonders gern die Chance, das Sportabzeichen in Nordhausen abzulegen.

Wie sportlich sind die Nordhäuser?

Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination: Der Nordhäuser Kreissportbund plant, an vier Terminen das Deutsche Sportabzeichen abzunehmen. Das Sportabzeichen kann am Mittwoch, 26. August, am Samstag, 26. September, und am Mittwoch, 21. Oktober, ab 10 Uhr auf dem Sportplatz der Lessing-Schule in Nordhausen vollständig abgelegt werden. Ein weiterer Termin steht für die Disziplin Schwimmen am Mittwoch, 16. September, von 12 bis 14 Uhr im Badehaus zur Verfügung. Somit könne trotz Corona die wohl renommierteste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports verliehen werden, wirbt der Kreissportbund um Teilnahme.

Um das Deutsche Sportabzeichen zu erwerben, muss man in den motorischen Basisfähigkeiten je eine von vier möglichen Übungen auswählen, erfolgreich bestehen und seine Schwimmfähigkeit nachweisen. Die Schwimmfähigkeit kann durch Ablegen einer Schwimmdisziplin aus den Disziplingruppen Ausdauer oder Schnelligkeit im Zuge der Sportabzeichen-Prüfung oder durch Vorlage des „Deutschen Schwimmabzeichens“ nachgewiesen werden. Wie bei den Olympischen Spielen gibt es auch beim Deutschen Sportabzeichen die Stufen Bronze, Silber oder Gold.

Um das Sportabzeichen zu bestehen, muss in jeder Disziplingruppe mindestens eine Leistung in Bronze erbracht werden. Für Jugendliche, die sich für die Bundeswehr, die Polizei oder den Zoll interessieren, ist die Vorlage des „Deutsche Sportabzeichens“ in Silber Pflicht und somit Teil des Bewerbungsverfahrens.