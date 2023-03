Wieän?! Die Kolumne aus Nordhausen: Kämmet nune de Warnung vorm Mumubären?

Professor Zwanziger alias Winfried Schmitt über den Doppelwumms-Kanzler, feministische Außenpolitik und die Klimakleber.

Sehe ich das falsch, odder wärd de Welt immer kingischer? Me kann ah saren infantiler, wie dr Lateiner saht. Äs heißt immer, dass dr Fisch am Koppe anfänget ze schtinke, und das äs bi der infantilen Verblödung woll ah so.

Wenn unse vergesslicher Kanzler von Wumms, Doppelwumms und Bazooka faselt, dann täte es mich nich mehr wunnere, wenn als Nächstes änne Warnung vorm Mumubären kämmet. Von unse Ussenministerin sind mie schunt veele Blödsinn gewöhnt, awwer nune faselt es von „feministischer Außenpolitik“. Früher gab’s mol im Fernsehn änne Sendung mät dem Namen „Spiel ohne Grenzen“, awwer das Annalena mutet uns sexistischen Schwachsinn ohne Grenzen zu. Än Psychiater hätte fär sonne Entgleisungen bestimmet än scheenen lateinischen Usdruck.

Ach jo, do hätten mie jo noch dn Wärtschaftslenker Habeck. Der kämmet mich vär, wie än kleiner Junge, der von nüscht Ahnung hät und nune mol mache därf, wasse will. Obwohl ganz so ässes ah nich. Do gitt’s Onkels und Tantens, die dem kleinen Robi flüstern, wasse mache soll, domät die ah nich ze kurz kommen. Und unse Robi froiet sich und macht ein Äwwerraschungsei nachen annern uff. Und kinner merkt’s, weijel das ganze Land sich mittlerweile in än frühkindlichen Schtadium befinget.

In kindlicher Manier hät me nune än Klimaschutz zur Religion uffjetufft. Was ässen Klima?? Klima äs das Wettergeschehen äwwer än beschimmten Zietraum. Hut ab, wer das schütze kann. Ich glauwe, dass mie uns läwwer vor än verängertem Klima schütze sutten, statt dämliche Sprüche ze kloppe. Dem Klima sind mie nämlich schießegol.

Me muss de Umwelt schütze, do wärd än Schuh drus. Das funktioniert awwer nur mät Ideen und Innovationen. Do kleben sich Liete uffen Stroßen fest, um das Klima ze rette. Saht mol, geht’s noch? Das äs doch so, als wenn ich mät’n Kilo Gehacktes bin Tierarzt gehe und verlange, dass he es wädder heile macht. Nordhusen will bäs 2040 klimaneutral sie. Äs klimaneutral viellicht sowas wie verstandsneutral?

Ich weiß nur, dasses dr Umwelt richtich schadet, wenn mie därch unse maroden Fenster, mät veeln Wärmebrücken drinne, in unse städtischen Wohnungen dn Hof gliech mät beheizen. Wenn der Blödsinn so wittergeht, dann wandere ich nach Legoland us odder setze mich vorm Tierheim sellewer us.

