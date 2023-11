Wieän?! Schmitts Kolumne aus Nordhausen: Viellicht hahn mie mol ärjendwann Frieden

Nordhausen. Winfried Schmitt macht sich in seiner monatlichen TA-Kolumne Gedanken über den Frieden, den er sich hier und überall wünscht.

Ich hahs immer geahnt, Wahrheit gitt’s nur inner Mathematik.

Desderhalleb fühle ich mich bim Fernsehgucke öftersch äwwerfordert. Do wärd me duernd immecomputert. Ein falscher Zungenschlagk, und me wurde körzlich noch als Rassist und Schlümmeres näddergemacht.

Das hät sich hiete geängert, weijel me festgestellt hät, dass sich in unsen Lanne Antisemitismus breitgemacht hät. Und das merken unse Eliten erscht jetzt?! Hättet uch mol schunt vär Johrn änne Kippa uffsetze sulle und därch Neukölln lotsche!

Wobie ich sare muss, dass Rassismus domät anfänget, wemme Lieten, die bi uns Schutz suchen, noch nichemol Strafmündichkiet zugesteht.

Eins macht mich ah nachdenklich. Se quatschen mich zu veele vom möglichen Krieg bi uns hier. Das hätte frieher de Friedensbewegung uffen Plan gerufen, awwer me hät jo de Liete uffs Klima spitz gemacht. Wen juckt do noch Frieden? Novemberwetter und solliche Botschaften – das langet hän.

Me sutte ah mol optimistisch in de Zukunft gucke. Wenn mie unse Erde nich so behanneln, als wenn’s noch ärjendwo Ersatz gäwe, dann wäre schunt veeles geschafft. Es kämmet in ferner Zukunft ah der Tach, wo de B 4 zwischen Nordhusen und Nädddersachswerfen fertich äs.

Viellicht hahn mie ah mol ärjendwann Frieden - und zwar im Nordhisser Rathus. Me munkelt, dasses do immer noch Grabenkämpfe gitt. Das wunnert mich eigentlich. Ich dochte nämlich, dass das Wahlergebnis der letzten Äwwerbärgermeisterwahl als das gesehn wärd, wasses nämlich war – än Geschenk der Nordhisser und Ansporn. Awwer denkste Puppe, äs geht witter. Ich will jo nune nich inner Vergangenhiet rimstochere, awwer wemme sowas härt, juckt’s doch. Wie war das doch? Es gab Mobbing im Rathuse, und das stand ah inner Zietung. Do stelln sich nich nune einige Fraren. Hahn sich do Personalrat, Stadtrat und Beigeordnete totgestellt oder was war und was ässen do los?

Frieher mutte me zur Bewährung in de Produktion! Ich glauwe, das täte ah hiete einigen Lieten ah ganz gut. Mol 4 Wochen Kandiszucker feile odder Wind um de Ecke schuffele, wären viellicht hülfreich.

Wenn uch das ah alles so nervt, dann macht`s doch wie ich. Ich kutsche mät minner Frau ne Runde därchs scheene Eichsfeld, nur um mol ze gucke was ruskämmet, wenn alle an einem Strange trecken. Scheenes Wochenenge!