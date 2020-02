Professor Zwanziger alias Winfried Schmitt macht sich in seiner Zeitungskolumne auch Gedanken zum noch immer leeren Industriegebiet in Nordhausen.

Wieän?!: Us Erfurt kämmet nüscht, noch nichemol Fußball

Äs macht beschtimmet Vergnügen, sich mät mittelalterlichen Zieten ze beschäftige, was jo ah richtich äs. Awwer sutte me nich ab und zu ah mol nach vorne gucke in Richtung Zukunft.

Unse unvergleichlich klure und weitsichtige Regierung hät jo nune mol de elektrische Automobilisierung zur Religion erhoben und nüscht bränget die davone wädder ob. Äs kinnte än Motor entwickelt wäre, der mät einem Liter Schwinneschießen 100 Kilometersch fahre wärde und ussem Uspuff reinste Waldluft usschtoße täte, es wärde alles nüscht nütze, denn unse Äwwerschten hät nune mol beschlossen, dass bi uns ne ganze Industrie äwwer de Klinge hüppe muss.

Ich wäre desderhalleb minne Vermutung hier wädder verkünde: In Moskau durfte frieher nur schtudiere, wer richtich uff dr Linie lag und unse Kanzlerin hät’s bäs dohän jeschafft. So, nune denke ich mich mol, dass Honecker als sinne letzte Amtshandlung fär Angelan jenuschelt hät: „Du gehst in die impelistische Bundesrepblik und wirst da die Wirtschaft planmäßig und allseitig zerstören.“ Nune machte es sich do erfolgreich dran und he äs nich meh do, der dann mol sah kinnte: „Es reicht, du kannst jetzt aufhören, so schlimm wollte ich es nun auch nicht!“

Sonne Jedanken järschen ein’n mannichesmol därch dn Wärsching, denn mie hahn in Nordhusen ah Autozulieferer und fär die wärd’s nich besser! Awwer mie hahn ah hier än Industriejebiet, was sich vollkommen sinnlos rimräkelt. Liebe Verwaltung, mol zum mätmeißeln. Wenn mie druff luern, dass us Erfurt was kämmet, dann fiern mie eher Pflaumenpfingsten. Us Erfurt kämmet nüscht, noch nichemol Fußball.

Das äs ah so än Ding. Schtellt uch mol vär, was dr Wegfall vom Profifußball fär unse Friseure, Kosmetiker und Tattooschtudios bedeute tit. Menschenskinger, mie hahn doch zum Läwe in Nordhusen was ze biete, Theater, Kino, Museen, Schnaps.... Was witte mehr? Worim klappt’n das im Eichsfeld so veele besser??

Wahrscheinlich ässes bi uns so, wenn einer was saht, do kommen zehn annere Kluchschießer, die jenaue wissen, wie’s nich geht. Nur mol nebenbie, das was Nordhusen lebenswert macht, kanns nur gäwe, wenn ah Liete hier arweite kinn’n. Wenn in unse Verwaltungen kinner än Plan hät, do fraht doch mol im Eichsfälle nach, ob die uch nich än bäschen Nachhillefe gäwe kinnten. Do räkelt sich bi dn meisten Ortschaften nämlich än sattes Gewerbegebiet rim.

Was ässen nur in unsen Kreise los? In Blicherode äs dr einzije Ort, wo Liete antreffe kannst, dr Friedhof. Und in Ellerich mät Sülzhayn kannste wunderbar kostengünstich Nachkriegsfilme drehe. Awwer die Liete schtehn zu ihrer Heimat und das sutte me nich verruiniere. Scheenes Wochenenge!