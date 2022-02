Wieder Schockanrufe in Nordthüringen als Betrugsmasche

Mit einer Warnung wandte sich am Mittwoch die Nordhäuser Landespolizei-Inspektion an die Öffentlichkeit. Auch in dieser Woche seien erneut solche Betrugsfälle bekannt geworden.

Nordhausen. Nordhäuser Polizei warnt: Gauner wollen Opfer um ihr Erspartes bringen

„Die Betrüger lassen nicht locker und versuchen immer wieder, mit sogenannten Schockanrufen vor allem ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen.“ Mit dieser alarmierenden Information wandte sich am Mittwoch die Nordhäuser Landespolizei-Inspektion an die Öffentlichkeit. Auch in dieser Woche seien erneut solche Betrugsfälle bekannt geworden.

Unter dem Vorwand, dass ein Familienangehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall verschuldet hätte und nur nach Zahlung einer Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen werden könne, hätten sich am Mittwoch solche Betrüger telefonisch bei mehreren Menschen im Kyffhäuserkreis gemeldet. Ganz klar: Diese Geschichten sind komplett erfunden, betont die Polizei.

Die Betrüger seien zum Glück diesmal erfolglos geblieben. Alle Angerufenen hätten sich richtig verhalten – sie hätten aufgelegt und unverzüglich die Polizei verständigt.

Die Nordhäuser Polizei warnt eindringlich davor, in solchen Fällen Geldübergaben zu tätigen, genauso auch, sensible Daten über das eigene Vermögen oder die Wohnsituation preiszugeben.

Allein im Jahre 2021 habe es in Nordthüringen mehr als „300 Meldungen über einen Trickbetrug im Versuch“ gegeben, berichtet Fränze Töpfer, Sprecherin der Landespolizei-Inspektion. Nach Angaben der Nordhäuser Kriminalpolizei waren die Täter in acht Fällen erfolgreich. Die erbeuteten Geldsummen bewegten sich zwischen 10.000 und 70.000 Euro. Die Ermittlungsarbeit sei schwierig und langwierig. „In der Regel werden, und das nach langer Ermittlungsarbeit, die Boten ermittelt. Das sind diejenigen, die zu den Opfern fahren und das Geld abholen. Die agieren bundesweit. Die in den Callcentern aktiven Täter fasst man so gut wie nie, da sie aus dem Ausland agieren.“

Fränze Töpfer versucht, durch regelmäßige Pressemeldungen, also durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit, auch die Bankangestellten zu erreichen und zu sensibilisieren, zumal die Betrugsmaschen immer wieder wechseln.