Wiederaufforstung im Trebraer Forst erfolgreich

Michael Panse war schon immer gern an der frischen Luft. „Seit meinem 15. Lebensjahr habe ich mit den Waldarbeitern und dem Förster viel Zeit im Wald bei Trebra verbracht“, blickt der Geschäftsführer der Firma Ehmke Bau aus Niedergebra zurück. „Mein Traumberuf war Förster, doch in der damaligen Zeit war dieser Berufswunsch nicht realisierbar, so dass ich einen Handwerksberuf erlernt habe, den ich auch heute noch als Bauunternehmer ausübe“, sagt der 66-Jährige.

Als sich aber vor einigen Jahren die Chance ergab, Wald zu kaufen, griff er zu und erwarb knapp vier Hektar im Trebraer Forst. Nach dem Kauf bewirtschaftete Panse den Wald, fällte Bäume und pflanzte wieder neue an. „Alles lief wie geplant, bis sich in den vergangenen Jahren die Stürme, wie zum Beispiel Kyrill und Friederike, über den Wald hermachten. Hinzu kamen die Wetterveränderungen mit Hitzewellen und großer Trockenheit, die den Borkenkäfer auf den Plan riefen“, gibt er zu bedenken. „Nach dem Sturmtief Friederike wurde vor zwei Jahren mithilfe eines befreundeten Unternehmers und dessen Haflingern der Windbruch in meinem Revier aufgearbeitet. Doch da konnte noch niemand ahnen, dass der Wald durch die Hitze, Trockenheit und den Borkenkäfer zum Untergang verdammt ist“, erläutert der Waldbesitzer. Panse war vor allem stolz auf seine große Schonung mit dem Fichtenbestand. „Mein Plan war, mit den Enkelkindern Tannenbäume zu schlagen und zu Weihnachten zu verkaufen. Doch das ist jetzt vorbei“, trauert der Niedergebraer seinen Plänen hinterher. Denn alle Fichten mussten gefällt werden. „Durch die Holzschwemme der jüngsten Zeit sind die Preise eingebrochen, ich werde das Holz einfach nicht mehr los“, schildert er die Situation und blickt mir sorgenvoller Miene auf die Stämme, die am unteren Ende des Hanges liegen, von dem ein größerer Teil in seinem Besitz ist. Das Gebot der Stunde heißt Wiederaufforstung. „Zuvor mussten die Waldflächen aber erst einmal mittels schwerer Technik gerodet werden, um Platz für die neuen Bäume zu schaffen“, erklärt er. Nachdem dieses erledigt war, setzte Panse seinen Plan in die Tat um. „Gepflanzt habe ich von Ahorn über Buche bis Walnuss verschiedene Baumarten“, berichtet der Südharzer. 80 Prozent der Jungpflanzen, die er im vergangenen Jahr und in diesem Frühjahr angepflanzt hat, seien trotz Hitze und Wassermangel angegangen. Ein Teil der Jungpflanzen wird dabei mittels Wuchshüllen vor dem Verbiss der Wildtiere geschützt. „Zusätzlich spritze ich noch zweimal im Jahr ein Mittel auf biologischer Basis, um das Wild fernzuhalten“, fügt er hinzu. Zur Diskussion um den Wildbestand im hiesigen Nutzwald hat Panse eine klare Meinung: „Wald geht nur mit Wild, da führt kein Weg dran vorbei“, bezieht er Stellung. Ein ständiger treuer Begleiter ist ihm im Wald und auf der Jagd die Hannoversche Schweißhündin Jule vom Ordensholz, die erst kürzlich ihre Jagdprüfung in der Schorfheide bestanden hat. „Es bedarf noch vieler Stunden Arbeit, um die Waldflächen wieder herzurichten und der Natur und unseren Nachkommen wieder einen gesunden Wald zu übergeben“, ist der Niedergebraer überzeugt. Zumindest der Anfang sei schon gemacht.