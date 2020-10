Nordhausen. Loh-Orchester bringt in Nordhausen bekannte Filmmelodien zu Gehör.

Wiederholung für Erfolgskonzert in Nordhausen: „James Bond lernt Spanisch“

Der große Erfolges des 1. Kammerkonzertes in der laufenden Nordhäuser Spielzeit bieten, schreit nach Wiederholung: Das Theater bietet das Programm am 6. November daher erneut an!

Blechbläser und ein Schlagzeuger des Loh-Orchesters legen ein buntes Programm auf, unter anderem mit „The James Bond Theme“, „The Pink Panther“, „Carmen Suite Nr. 1“ (Georges Bizet), „Yesterday“ (Paul McCartney), „Yo soy Maria“ (Astor Piazzolla) und Musik aus „Fluch der Karibik“.

Der mit Wortwitz moderierende Solohornist des Loh-Orchesters, Richard Teufel, schickt James Bond auf eine letzte erotische und melancholische Reise, die von England nach New York führt.

Da im Theater Abstandsregeln beachtet werden, gibt es nur eine eingeschränkte Platzkapazität. Gemäß dem Hygienekonzept sind Gäste verpflichtet, beim Betreten einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und den Personalerfassungsbogen auszufüllen. Informationen zum Theaterbesuch unter Corona sind auf der Homepage des Theaters unter „Service“ zu finden.

Karten für das Konzert am 6. November um 19.30 Uhr im Theater Nordhausen (Großes Haus) gibt es an der Theaterkasse telefonisch unter 03631/983 452 oder im TA-Pressehaus in der Bahnhofstraße 33.