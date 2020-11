Wieso der Meister des bayerischen Heimatfilms aus Nordhausen kommt

„Umtriebiger Tausendsassa“ nennt ihn das Regensburger Turmtheater, „Kultregisseur“ der bayerische Radiosender Charivari. Andere vergleichen ihn mit einem witzigen Pendant zu Rainer Werner Fassbinder. Und die Zeitung Nordbayerischer Kurier kürt ihn gleich zum „Meister des neuen Heimatfilms“. All diese Lobeshymnen singt unser Nachbarbundesland dabei auf einen Südharzer: den Nordhäuser Erik Grun.

Grun gilt den bayerischen Medien als Beweis, dass man nicht in Hollywood oder Babelsberg arbeiten muss, um Filme zu machen, dass es dafür nicht einmal Millionen-Gagen oder elend lange Dreharbeiten braucht. Denn der 54-jährige macht Spielfilme oft mit Budgets unter 1000 Euro, mitunter gar an nur einem Wochenende – und das wie am Fließband.

Mit seinem Wanderkino bedient er bayernweit eine Fan-Gemeinde

Gleich nach der Wende, 1989, sei er von Nordhausen nach Regensburg gezogen. Und seitdem sind in der Wahlheimat Gruns über 200 Filme entstanden, viele davon spielfilmlang, erzählt der Hobbyfilmer. Selbst im Coronajahr habe er sechs Leinwandprojekte gestemmt. „Vielleicht nicht qualitativ, zumindest aber quantitativ bin ich einer der besten Regisseure“, sagt Grun daher. Viele würden ihm bei der Qualität widersprechen. Die Stadt Regensburg etwa. Die verlieh dem Nordhäuser 2012 ihren Kulturförderpreis. Durch sein Wanderkino hat er sich zudem bayernweit eine Fan-Gemeinde erarbeitet, die neue Grun-Filme herbeisehnt.

Wie er all das macht? Nun, zunächst fungiert Grun als Produzent, Drehbuchautor, Regisseur und oft auch als Schauspieler sowie Kameramann in Personalunion.

„Und dann ist da sicher noch ein Mix aus bodenloser Kreativität und Arbeitsdisziplin“, sagt er lächelnd. Die Drehbuchideen flögen ihm förmlich zu. Als kürzlich eine Bekannte einen Wohnwagen verkaufen wollte, wurde der kurzerhand zur Kulisse seines neuen Films „Idylle mit Gülle“.

Ein Sachse erbt darin einen Hof in Bayern und erlebt dort humoristisch die Konflikte eines innerländischen Kulturschocks.

Dass seine Milieustudien – neben wenigen ernsten und zwei Tanzfilmen – meist Komödien sind, hat einen einfachen Grund: „Die laufen besser“, sagt Grun, der lediglich seine Unkosten wieder reinbekommen will. Den Anspruch, einmal einen großen und bezahlten Film zu drehen, hat er nicht. „Mein Antrieb ist es eher, mit Menschen zusammenzuarbeiten.“

Ein weiterer Baustein seiner Schaffenskraft: Er schreibe Drehbücher auf die Menschen zu, erzählt Grun. Die Dramaturgie entstehe also aus den Orten und Schauspielern, die er zur Verfügung habe, nicht durch aufwendige Castings oder dergleichen. „Vielleicht ist das mein größtes Talent“, überlegt der, der Figuren tatsächlich treffend und liebevoll zeichnen kann.

Erarbeitet habe er sich das durch seine Vita. Schon mit sieben Jahren zieht er aus Nordhausen in die Welt. Sportliches Talent führt ihn zum Sportgymnasium in Erfurt, macht ihn zum Jugendtorwart der Fußballer von Rot-Weiß. Später arbeitet er bei der IFA als Feinmechaniker oder in Bleicherode unter Tage, scheitert aber zugleich an der Schauspielschule in Rostock. „Durch einen Stimmbandfehler, aber auch vom Talent hätte es nicht gereicht“, lacht Grun, der nun mitunter mit namhaften Schauspielern wie der Österreicherin Julia Koschitz zusammenarbeitet.

Vielleicht wird Grun, hauptberuflich übrigens Krankenpfleger, auch noch Meister des Südharzer Heimatfilms. Seiner Mutter wegen zieht er aus Regensburg zurück nach Nordhausen. „Im Frühjahr, sobald es Corona erlaubt, drehe ich auch hier einen Film“, sagt er. Das Drehbuch steht bereits.