Wilde Hunde beißen im Landkreis Nordhausen 24-Jährigen

In Niedersachswerfen ist ein 24 Jahre alter Mann beim Gassigehen mit seinem Hund von mutmaßlich wilden Hunden angegriffen worden. (Symbolbild.)

Niedersachswerfen Ein Mann ist beim Spaziergang mit seinem Hund von zwei wilden Hunden angegriffen und an der Hand verletzt worden. Die Tiere laufen noch immer frei herum.

Ein 24 Jahre alter Hundehalter ist am Samstag in Niedersachswerfen von zwei größeren, offenbar wilden Hunden angegriffen und verletzt worden. Laut Meldung der Polizei war der Mann mit seinem Hund Richtung Illfeld in der Harzstraße unterwegs, als die beiden wilden Tiere unvermittelt den Hund des Mannes angegriffen hätten.

Der Mann habe daraufhin seinen Hund auf den Arm genommen, um weitere Attacken zu unterbinden. Daraufhin sei er von einem der angreifenden Hunden in die rechte Hand gebissen worden. Eine zufällig vorbeifahrende Frau konnte dem Mann helfen und ihn so vor weiteren Angriffen schützen.

Die wilden Hunde können wie folgt beschrieben werden: schwarz bzw. grau, Schäferhund/Wolfshund/Wolfshybride, kein Halsband. Die Polizei hat Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Nun werden zudem Zeugen gesucht, die Angaben zu den Tieren machen können. Auch die hilfsbereite Autofahrerin wird gebeten, sich bei den Beamten in Nordhausen zu melden.

