Wind drückt Anhänger auf Gegenspur: Ein Verletzter - Mann wird bei Kontrolle bewusstlos

Mit 2,2 Promille und Drogen: Bei Kontrolle zunehmend bewusstlos geworden

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitag gegen 20.50 Uhr stellten Beamte einen 43-Jährigen samt Hund in einem Opel in der Bochumer Straße in Nordhausen fest. Ein Alkoholtest ergab 2,28 Promille. Vermutlich war der Fahrer aber nicht nur stark alkoholisiert, sondern stand auch unter dem Einfluss von Drogen, denn auch ein Notarzt musste noch zum Einsatz kommen, da der Mann scheinbar zunehmend in die Bewusstlosigkeit fiel.

Den Hund übergaben Beamten an das Tierheim Nordhausen. Es erfolgte eine Blutentnahme bei dem Mann im Krankenhaus. Gegen den Mann lag zudem eine gerichtliche Entziehung der Fahrerlaubnis vor, weshalb der Führerschein beschlagnahmt wurde. Die Fahrzeugschlüssel wurden anschließend sichergstellt.

Wind drückt Anhänger gegen Auto: Beifahrer verletzt

Ein Unfall mit einem Verletzten ereignete sich am Samstag gegen 11 Uhr auf der B4, kurz nach dem Abzweig Hain in Fahrtrichtung Sondershausen. Der Unfallverursacher fuhr auf der B4 mit einem PKW mit Anhänger in Richtung Sondershausen, als ihn eine Windböe erfasste. Dabei wurde sein Anhänger auf die Gegenfahrbahn gedrückt und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden PKW. Der Beifahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges wurde leicht verletzt und musste ärztlich versorgt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

