Windehäuser Floriansjünger feiern 200. Geburtstag

Jens Bauersfeld, Sebastian Henning und Mathias Echtermeyer (im Bild von links) vor den zwei Einsatzwagen, die auch am Festumzug am Sonntag teilnehmen werden. Freitag um 21 Uhr steigt eine Blaulichtparty mit „Polaroit“ auf dem Sportplatz.

Windehausen. Feuerwehr zelebriert dreitägige Blaulichtparty mit Wettkämpfen und einem Festumzug durch den Ort.

Dass es harmlose Fliegen waren, die dazu führten, ein 200-jähriges Jubiläum zu feiern, hätte in Windehausen wohl keiner zu träumen gewagt. Doch waren es tatsächlich im Jahr 1822 die bei Wagenmeister Rosenstiehl an der Wohnstubendecke sitzenden Zweiflügler, die ursächlich dazu führten, dass die Windehäuser Feuerwehr dieses Jahr ihren 200. Geburtstag feiern kann.

Denn nicht nur, dass Rosenstiehl diese so sehr störten, dass der Windehäuser sie mit einem Strohwisch verbrennen wollte, auch entzündete er dabei versehentlich die Decke seiner Wohnstube, was die hiesige Feuerwehr zum Löschen auf den Plan rief. Ortschronist Hermann Hillers Recherche ist es schließlich zu verdanken, dass das schriftlich festgehaltene Brandereignis bis heute bekannt ist, da er es in der 1927 erstmals veröffentlichten „Geschichte der Stadt Heringen“ aufführte, wie Windehausens heutiger Wehrführer Sebastian Henning erzählt.

„Allerdings haben sich im Laufe der Zeit die Aufgabengebiete und Verantwortungsbereiche vom reinen Brandschutz und Brandbekämpfung immer weiter entwickelt. Die Anforderungen wandeln sich und mit ihnen auch die Technik“, so Henning, der seit vergangenen September das Ehrenamt als Wehrführer inne hat. Neben der „typischen“ Feuerwehrarbeit stehen die Windehäuser Kameraden aber auch gerne zur Seite, wenn es Unterstützung im Dorf bedarf, sei es bei befreundeten Vereinen oder bei der Mitgestaltung des Dorflebens, wie beispielsweise beim Weihnachtsbaumverbrennen, dem Osterfeuer, dem Maibaumsetzen oder der eigenen Jubiläumsfeier.

Zudem macht Henning neugierig auf das, was von diesem Freitag bis Sonntag in dem Auedorf zelebriert wird. Höhepunkte der drei Tage dauernden Geburtstagsfeier sind unter anderem die Wettkämpfe der Feuerwehren um den Goldene-Aue-Pokal auf dem Sportplatz (1. Juli, 18 Uhr), der Festkommers und Rückblick auf 200 Jahre Feuerwehrwesen im Feuerwehrgerätehaus (2. Juli, 19 Uhr) sowie der Festumzug mit historischer und moderner Feuerwehrtechnik (3. Juli, 10 Uhr).

Darüber hinaus gibt es eine Festschrift, die Kathleen Henning verfasst und gestaltet hat. Darin aufgezählt sind unter anderem große Brände von Windehausen. Beschrieben wird die Feuersbrunst vom 16. Januar 1716, die große Verluste auf drei Grundstücken hinterließ, sowie die Schreckensnacht vom 5. Dezember 1837, die lange Zeit als Ersterwähnung der Windehäuser Feuerwehr galt. Technik ist darin ebenso ein Punkt der umfangreich erläutert wird. Vom ersten Spritzenhaus Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts bis hin zu alter und aktueller Gerätetechnik sowie der feierlichen Einweihung des derzeitigen Gerätehauses vom 24. bis 26. August 2001.

Neben dem 200. Geburtstag der Windehäuser Feuerwehr feiern die Floriansjünger an diesem Wochenende noch ein weiteres Jubiläum. Denn wie Wehrführer Henning verrät, besteht die Jugendfeuerwehr, der aktuell 12 Mitglieder angehören, seit mittlerweile 30 Jahren. Insgesamt hat die Windehäuser Feuerwehr derzeit 77 Mitglieder.