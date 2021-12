Nordhausen: Winter-Fahrplan tritt am 12. Dezember in Kraft

Nordhausen. Taktwechsel bei der Nordhäuser Straßenbahn und ein ganz neues Ticket.

Wie in jedem Jahr im Dezember treten in der Stadt und im Landkreis Nordhausen die neuen Fahrpläne in Kraft. „Der ab 12. Dezember gültige Fahrplan enthält Neuerungen auf den Straßenbahnlinien 1 und 2 sowie den Regionalbuslinien 23, 25, 26, 28, 241 und 271“, informiert Markus Schraps, Betriebsleiter Busverkehr bei den Nordhäuser Verkehrsbetrieben.

Die Taktung der Straßenbahnlinien 1 und 2 wird von einem 10-Minuten-Takt auf einen 15-Minuten-Takt in der Hauptverkehrszeit von Montag bis Freitag umgestellt. Im Regionalverkehr kommt es neben zeitlichen Verschiebungen der Abfahrtszeiten an den Wochenenden zu einer weiteren Verbesserung der Anschlussqualität der Linie 23 zur Harzer Verkehrsbetriebe GmbH in Benneckenstein.

Kundenanfragen zur der Linienführung oder Haltestellenbedienungen haben speziell auf den Linien 25, 26, 28 und 271 zu Änderungen geführt. Eine zusätzliche Fahrt um 13.20 Uhr ab Bleicherode/Löwentor wurde auf der Linie 28 eingerichtet. Als Angebotserweiterung wurden zwei Fahrten neu in die Linie 241 integriert.

Neu im Fahrscheinsortiment ist das 9-Uhr-Ticket. Dieses berechtigt an einem Kalendertag von 9 bis 13 Uhr zu beliebig vielen Fahrten im Stadtverkehr des Geltungsbereiches der durchfahrenen Zonen. Das 9-Uhr-Ticket gilt für eine Person.