Winterfahrplan der Harzer Schmalspurbahnen ab 2. November

Ab 2. November tritt bei den Harzer Schmalspurbahnen (HSB) der neue Winterfahrplan in Kraft. Er gilt laut HSB bis 23. April 2021 und enthält ein eingeschränktes Fahrtenangebot im November. Aber auch im Winter werden täglich sechs Dampfzüge zum Brocken fahren. Während der Feier- und Ferientage wird das Angebot auf bis zu drei zusätzliche Züge zum Gipfel ausgeweitet.

Wie gewohnt wird der Brocken mit einem Dampfzug aus Nordhausen erreichbar sein. Die tägliche Abfahrt ist 10.33 Uhr. Nach rund einstündigem Aufenthalt erfolgt die Rückkehr 17.51 Uhr. Neu bei der Nordhäuser Dampfzugverbindung ist der Entfall der Bedarfshalte in Hesseröder Straße, Ricarda-Huch-Straße, Schurzfell sowie in Niedersachswerfens Ilfelder Straße, Ilfelds Schreiberwiese und an der Neanderklinik. Hierdurch wird nicht nur zur Stabilisierung des Fahrplans beigetragen, sondern durch die dann gleichmäßigere Fahrweise der Dampflokomotiven auch ein schonenderer Umgang mit ihrer betagten Technik ermöglicht.

Instandhaltungen an Gleisen und Fahrzeugen machen zwischen 2. und 26. November eine Sperrpause erforderlich. Dann werden die Strecken der Selketalbahn sowie die Harzquerbahn zwischen Ilfeld und Drei Annen Hohne vollständig gesperrt. Alternativ können Linienbus-Verbindungen genutzt werden. Der Zugverkehr zwischen Wernigerode, Drei Annen Hohne und Brocken sowie zwischen Nordhausen und Ilfeld ist nicht betroffen.

Zur besseren Orientierung für die Fahrgäste erscheinen zwei Druckversionen des Winterfahrplans. Während die erste vom 2. November bis zum Ablauf der teilweisen Streckensperrungen am 26. November gültig ist, umfasst der zweite Faltfahrplan die anschließende Zeit bis zum Ende der Winterperiode am 23. April 2021.

Informationen zum neuen Winterfahrplan sowie zu den weiteren Angeboten der HSB sind in allen Fahrkartenausgaben und Dampfläden, telefonisch unter 03943/ 5580 sowie auf der Homepage des Unternehmens unter www.hsb-wr.de erhältlich.