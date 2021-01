Abendstimmung am Glockenberg nahe St. Andreasberg im Harz.

Südharz Laut Wetterprognosen soll das frostige Wetter in den nächsten Tagen weiter vorherrschen.

Am Glockenberg bei St. Andreasberg im Harz entstand diese Aufnahme kurz vor dem Jahreswechsel. Wenige Tage vor Silvester fiel im nördlichsten Mittelgebirge Deutschlands etwas Schnee - genug, um dieses in eine weiße Winterlandschaft zu verzaubern. Laut Wetterprognosen soll sich in den nächsten Tagen das frostige Wetter halten.