Zwei stundenlange Vollsperrungen auf A38 nach Lkw-Unfällen

Wipperdorf. Nach einem Zusammenprall rutschte im Kreis Nordhausen ein Lkw die Böschung hinab. Es war der zweite schwere Lkw-Unfall auf der A38 am Montag. Zuvor war im Eichsfeld ein Lkw umgekippt

Leicht verletzt wurde Montagnachmittag ein Lkw-Fahrer nahe Wipperdorf im Kreis Nordhausen. Auf der A 38 in Richtung Leipzig übersah er ein Baustellenfahrzeug und kollidierte damit.

Dadurch kam der Laster von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und stürzte die Böschung hinab. Die Bauarbeiter kamen mit dem Schrecken davon. Die Fahrbahn zwischen Bleicherode und Großwechsungen war für Stunden gesperrt. Der Lkw hatte Metallregale an Bord. Insgesamt waren laut Autobahnpolizei drei Lkw in den Unfall verwickelt, einer davon von der Baufirma, die aktuell einen Abschnitt der A38 saniert. Bis in den frühen Abend rechnet die Polizeit mit der Vollsperrung. Die Umleitungsstrecken sind völlig überlastet. Für die Bergung ist ein Kran im Einsatz.

Bergung von Tierfutter-Transporter blockiert seit Montag früh A38 im Eichsfeld

Seit dem Morgen war zudem Autobahn zwischen Heiligenstadt und Leinefelde wegen dieses Unfalls voll gesperrt. Dort war ein Laster mit Hunde- und Katzenfutter umgekippt. Der Laster musste laut Polizei zunächst komplett entladen werden, um ihn bergen zu können. Auch hier sind die Umleitungsstrecken laut Polizei komplett überlastet

Lkw kippt auf Autobahn um - Vollsperrung der A38 im Eichsfeld