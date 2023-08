„Wir müssen Nordhausens Magnetwirkung stärken“

Alexandra Rieger (SPD) tritt am 10. September als Kandidatin zur Oberbürgermeisterwahl an.

Nordhausen. Die Sozialdemokratin Alexandra Rieger (44) setzt als OB-Anwärterin auf Sport, Tourismus, Bildung und Wirtschaft

Am 10. September wählt Nordhausen seinen neuen Oberbürgermeister. Wir stellen alle sechs Kandidaten in Interviews vor. Die SPD hat Alexandra Rieger einstimmig nominiert.

Sie versprechen im Wahlkampf 1000 neue Bäume, 100 Bänke, 30 km Radwege, fünf Trinkwasserbrunnen, drei öffentliche WC’s, zwei Hundeauslaufplätze: Beabsichtigen Sie eine 100.000 Euro-Spende?

Durch Fördertöpfe von Bund und Land bestehen diese Möglichkeiten, wenn man es halt machen will. Auch kleinere Projekte sind für eine lebendige Stadt wichtig. Nicht zuletzt: Ich will klare Ziele benennen, deshalb das Versprechen.

Trotzdem: Ist dieses nicht anmaßend, schließlich entscheidet der Stadtrat, wofür Geld ausgegeben wird – nicht der Oberbürgermeister. . .

Natürlich geht es nur mit dem Stadtrat. Aber das sind Themen, die die Leute interessieren. Es ist wichtig, diese Chancen auch aufzugreifen.

Die Entscheidung des Meininger Verwaltungsgerichts im Rahmen des Disziplinarverfahrens gegen Amtsinhaber Kai Buchmann (parteilos) wirft öffentlich ein Licht auf dessen Umgang mit Ihnen. Von mangelnder Kollegialität und unprofessionellem Führungsstil ist die Rede. Fühlen Sie sich rehabilitiert?

Das war nie mein Ansinnen. Sicher wurde nun vielen die Augen geöffnet. Auch ich hätte das vorher schon nach außen tragen können, aber das ist nicht meine Art. Ich habe vieles hingenommen, aber an irgendeinem Punkt musste ich mich zur Wehr setzen. Es geht schließlich um die Belange der Stadt. Gut, dass viele meiner Mitarbeiter hinter mir stehen. Auch mein privates Umfeld steht mir zur Seite.

Was würden Sie als OB anders machen als der Amtsinhaber?

Eine Stadt und deren Verwaltung führt man jedenfalls nicht vom Büro aus, nur durch E-Mails-Schreiben. Ich pflege einen kollegialen Führungsstil, gestehe meinen Mitarbeitern Kompetenz zu und habe Vertrauen in sie, was eine ständige Kontrolle unnötig macht. Und ich bin auch jenseits einer Bürgersprechstunde immer ansprechbar: auf der Straße oder auf Festen. Denn der Posten des Stadtchefs ist kein 40-Stunden-Job – OB ist man 24/7. Außerdem finde ich es wichtig, in der Stadt, in der Region, in Land und Bund vernetzt zu sein.

Ihr großer Vorteil gegenüber den anderen Kandidaten?

Ja. Und abgesehen von Stefan Marx bin ich die Einzige mit einem Verwaltungsstudium.

Und wie beurteilt die Verwaltungsexpertin die Stadtverwaltung?

Wir beschäftigen uns noch viel zu oft mit uns selbst und mit Unnötigem. Ich denke da zum Beispiel an aufgeblähte Verwaltungsumläufe. Es fehlt an innovativen Ansätzen, was viele Entscheidungen hinzieht. Wir sollten verstärkt mit anderen Verwaltungen wie der des Landkreises zusammenarbeiten, um Synergien zu nutzen. Auch bei der Digitalisierung muss sich mehr bewegen. Den auf uns zukommenden Fachkräftemangel können wir nur mit unserer Hochschule lösen. Ich würde dazu das richtige Duale Studium im Rathaus einführen.

Das Bürgerservicezentrum im Rathaus hatten Sie schon Anfang 2022 auf Ihre Agenda gesetzt. Seither sind die Probleme dort aber eher schlimmer geworden. Auf einen Termin wartet man zwei Monate. Wann ist Besserung in Sicht?

Mein Ziel ist, dort Anfang 2024 zu üblichen Abläufen zu kommen. Werde ich gewählt, würde ich sofort mit neuen Entscheidungen loslegen. Wichtig wäre, dass mehr Mitarbeiter im Bürgerservice eingearbeitet werden, damit sie – wenn nötig – dort einspringen können.

Welche neuen Formate einer Bürgerbeteiligung schweben Ihnen vor?

Vielleicht ein Kaffeeklatsch auf dem Marktplatz oder im Dorfgemeinschaftshaus, es muss jedenfalls nicht immer das große Forum sein. Ein – personell wechselnder – Expertenrat könnte die Themen der Stadtentwicklung begleiten und so beispielsweise die Perspektiven von Kindern, Älteren oder Gewerbetreibenden in die Diskussion bringen. Nicht zuletzt tapezieren wir viel zu oft die Wände des Stadtplanungsamts mit Bebauungsplänen, ohne dass sich diese ein Bürger anschaut. Warum machen wir das nicht transparenter, nutzen dafür zum Beispiel einen leeren Laden in der Innenstadt und stellen dort Projektplanungen vor?

Stichwort Verkehr: Das im Mobilitätskonzept verankerte Ziel eines emissionsfreien Verkehrs in der Innenstadt ab 2035 steht im Fokus von Kritikern. Wie halten Sie dagegen?

Ich will niemandem etwas aufdrücken, setze vielmehr auf die Einsicht darin, dass eine solche Änderung auch einen Mehrwert mit sich bringt. Natürlich müssen wir die entsprechende Infrastruktur bieten. Und übrigens werde ich keinem das Autofahren verbieten.

Der Nordhäuser ÖPNV ist nur nicht gerade attraktiv – siehe 15-Minuten-Takt der Straßenbahn. . .

Den müsste man entsprechend ändern, sofern das leistbar ist. Ich bin auch Realist, weiß um derzeit fehlende Fahrer. Vorher würde ich dafür sorgen wollen, dass der Bus in die Ortsteile auch in den Schulferien mehr als zweimal am Tag fährt. Attraktiver würde der ÖPNV perspektivisch nicht zuletzt, wenn wir endlich Mitglied im Mittelthüringer Verkehrsverbund sind und wenn uns die Verlängerung der Straßenbahnlinien gen Niedersachswerfen von der Parkallee aus einerseits und gen Bielen andererseits gelänge.

Die Kiesseen als Naherholungsgebiet: Davon träumen viele. Warum dauert es so lange, damit dort touristisch endlich etwas passiert?

Man hat es jahrelang im Rathaus versäumt, sich um den Erwerb nötiger Grundstücke zu kümmern. Der Stadt gehören an den Kiesseen gerade einmal zehn Prozent. Das zu ändern, darum kümmere ich mich seit Monaten. Auch bin ich mit anderen Eigentümern dort wie den Kieswerken, dem Investor Axel Heck oder dem Land im Gespräch. In der Hinterhand habe ich natürlich Ideen für das Areal, etwa eine Wasserskianlage, einen Erlebnisparcours, ein Saunahaus.

Ihr Ziel ist eine „starke Sportstadt“: Welche Hürden sind bis dahin zu nehmen?

Der Landkreis muss die Wiedigsburghalle grundlegend sanieren, die Stadt den zweiten Bauabschnitt des Hohekreuzsportplatzes angehen. Sport dient der Gesundheitsförderung, insofern ist auch der Breitensport total wichtig. In Nord oder Ost könnte ich mir deshalb eine Teqballanlage vorstellen.

Begeistert wäre ich über Frisbee-Golf im Stadtpark. Auch müssen wieder überregionale Sportveranstaltungen stattfinden, sie ist ein positives Aushängeschild für die Stadt. Daher unterstütze ich auch die Sportvereine.

In Nordhausen gibt es vier Jugendclubs. Haben die alle ihre Existenzberechtigung?

Ja, wobei die Jugendarbeit mobiler werden muss: Die Falken in Salza zum Beispiel sollten auch Angebote im Stadtpark oder im Salzaquellbad machen. Auf dem Weg zur kinderfreundlichen Kommune würde ich zudem gern ein Kinder- und Jugendbüro im Stadtzentrum einrichten. Hier soll jeder erfahren können, welche Angebote es wo wann für junge Leute gibt. Die Jugendclubs oder auch die Jugendkunstschule bieten ja vieles an. Das Büro sollte zudem eine Informations- und Beratungsstelle für Eltern sein.

Wie sollte die kommunale Wirtschaftsförderung besser werden?

Wir sollten mehr für die Vernetzung tun, um die Firmen bei der Fachkräftegewinnung, der Suche nach Nachfolgern zu unterstützen. Und natürlich gilt es, binnen der nächsten zehn Jahre das Industriegebiet Goldene Aue an den Mann zu bringen. Wir müssen werben mit unseren Potenzialen wie der Hochschule, den Berufsschulen, der guten Verkehrsanbindung. Die Magnetwirkung von Nordhausen zu stärken: Darum muss es gehen. Auch deshalb will ich weiter um den Status eines Oberzentrums kämpfen.

Braucht Nordhausen mehr Platz für Eigenheime, für Wohnungsneubau?

Ja, in jedem Fall. Die Überalterung bringt sicher auch für viele Junge die Chance mit sich, Bestandsobjekte in den Ortsteilen zu erwerben. Die großen Wohnungsbauunternehmen stehen zudem vor der Aufgabe, neuen kleinen und barrierefreien Wohnraum zu schaffen.

Sollte Kai Buchmann die Wahl gewinnen: Würden Sie weiter Bürgermeisterin bleiben?

Ja, denn ich liebe Nordhausen, will weiter für diese Stadt kämpfen. Deshalb hatte ich mich doch auch gegen den OB zur Wehr gesetzt.

Das Interview mit Andreas Trump (parteilos) erschien am 19. August. Die Gespräche mit den anderen vier Kandidaten folgen in den nächsten Tagen.