Wir suchen den Südharzer des Jahres 2023

Kandidaten für Südharzer des Jahres 2023

Margit Seliger aus Wipperdorf ging als Chemielehrerin 2014 in den Ruhestand – um 2019 zurückzukehren ans Nordhäuser Humboldt-Gymnasium. Auch mit 70 Jahren unterrichtet sie hier an drei Tagen pro Woche Acht- und Neuntklässler – und trägt so dazu bei, dass der Lehrermangel nicht ganz so gravierende Folgen hat.

Foto: Marco Kneise / FUNKE Foto Services