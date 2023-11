Barbara Rinke (SPD) bei der Einweihung der neuen Gedenktafel zur Erinnerung an die Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten am 10. November 1933 in Nordhausen. Die Tafel ist auf Initiative von Nordhausens einstiger Oberbürgermeisterin installiert worden, nachdem sie den Vorschlag im Stadtrat einbrachte. Zuvor recherchierte die Stadträtin im Landesarchiv und entdeckte den Fakt, das am 10. November 1933 auf Initiative der Hitlerjugend auch in Nordhausen Bücher verbrannt wurden.