Annegret Steinke, Pfarrerin in Niedergebra.

Gehören Sie schon zu den Preppern? Vor ein paar Jahren wurden diese Menschen, die versuchen, sich auf Krisen und Katastrophen vorzubereiten, noch belächelt. Mittlerweile sind die Prepper eine schnellwachsende Community mit siebenstelligen Aufrufen auf Social-Media-Plattformen geworden.

Besonders der Krieg in der Ukraine zeigt uns, wie zerbrechlich menschliches Leben und Sicherheit sind. Auf der einen Seite spüren wir, wie viel Menschen bereit sind zu geben, um anderen zu helfen. Auf der anderen Seite übernimmt unser limbisches System unsere Handlungen und es wird gehamstert. Wir haben Angst und wollen für das Schlimmste gewappnet sein. Wir wollen vorbereitet sein, wenn Lebensmittel, Wasser und Gas knapp werden. Dahinter steht die verständliche Hoffnung mit guter Vorbereitung dem zu trotzen. Aber es ist ein schmaler Grat zwischen sinnvoller Vorbereitung und kopfloser Angst. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist: Wie gehe ich mit meinen Zukunftsängsten um? Und nicht: Wie gehen meine Ängste mit mir um?

Halt finde ich in meinem Glauben. Er lässt mich ruhig unterscheiden zwischen dem, was sinnvoll ist und dem, wo die Angst mich beherrscht.

In einem Lied aus Taizé heißt es: „Bei Gott bin ich geborgen, still wie ein Kind, bei ihm ist Trost und Heil.“ Dies zeigt mir, dass, auch wenn die Welt Kopf steht, es einen sicheren Ort gibt, der mich in meiner Angst birgt und tröstet: Gottes Nähe.