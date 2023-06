Wisst ihr eigentlich, dass ich drei Diktaturen erläwet hah?

08/05/2019 - Nordhausen: Winfried Schmitt alias Prof. Zwanziger lehrt am Mittwoch, 8. Mai 2019, in einem Kurs der Kreisvolkshochschule in Nordhausen (Thüringen) Nordhisser Platt. (Foto: Marco Kneise / Thüringer Allgemeine)

Professor Zwanziger (Winfried Schmitt) über einen Erwachten

Das 53. Rolandsfest äs schunt wädder Geschichte und me kann sare, äs wor än richtich scheenes Fest – von Nordhissern fär Nordhisser. So hatten sich de Gründer des Rolandsfestes das ah gedocht. Desderhalleb gitt’s än großes Dankescheene an de Macher us der Stadtverwaltung mät Alexandra Rieger vorneweg und Marco Wohlenberg mit sinner tollen Kulturmannschaft. Die veeln unsichtbaren Helfer wolln mie ah nich vergessen.

Besonnerscht möchte ich mich fär die scheene Verabschiedung bi de Nordhisser und unse humorvolle Bärjermeisterin bedanke. Das gung mich richtich an de Nierchen. De würdige Verabschiedung von Jörg Menge wor ah Balsam fär de Seele. Än großes Dankescheene an die treuen Fringe von der „Touring Blasmusik“, die mät uns immer freitares än Schticke Rolandsfest in de Seniorenheime brängen.

Ganz wichtich äs fär uns Fred Busch vom Nordhisser Bauhof. He kutschiert uns nich nur zum Fest äwwerall hän, nää er äs ah der gute Geist, der sich um de Termine und alles möchliche kümmert.

Wisst‘n ihr eijentlich, dass ich den värzich Johrn Rolandgruppe drei Diktaturn erläwet hah? Erscht gabs de Diktatur des Proletariats, dann folchte de Diktatur des Kapitals und hiete hahn mie de Diktatur der Bekloppten. Horcht mol scheene druff. Stellt uch mol vär, jemand äs 1989 bi änner Demo fär de Freiheit uff ner Bananenschale usjerutscht und mät’n Koppe uff de Bordsteinkante und dann ins Koma gefalln. Und nun wacht he hiete uff! Was äs bi sin’n Freiheitskampf rusjekommen? Rauchverbot, wenn de än Zigeunerschnitzel ässe witt, bäste Staatsfeind und wenn de Tampons uffen Männerlokus dämlich fingest, bäste ganz weg vom Fenster. Die Sprache, die se hiete sprächen, kämmet unsen Patienten sehre ulkich vär. Wenn unse Erwachter dann hört, dass de wichtigsten Quallefikationen färn hoches Amt das Geschlecht, de sexuelle Orientierung und än gesundes Maß an absoluter Ahnungslosichkiet sind, dreht das arme Seelchen därch.

Das Schlimmste kämmet awwer noch. Änne Regierung, die in ihrer Arroganz und Bärjerferne so uff das Vollek kackt, dass manniche Liete de intellektuelle Opferbereitschaft uffbrängen, hinger so än Typen wie Höcke hingerher ze tappele, täte unsen Fringd ins nächste Koma schtärze.

Scheenes Wochenenge!