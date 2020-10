Ellrich: Wo die innerdeutsche Grenze mit aller Macht bewacht wurde

Da wo heute eine Rotbuche steht, ein Gedenkstein erinnert, eine Grenzsäule mahnt und unzählige verwitterungsbeständige Lochplatten zum Wandern auf dem Kolonnenweg einladen, konnte sich noch vor 31 Jahren niemand vorstellen, dass hier einmal Menschen aus Ost und West zusammenkommen, um gemeinsam den Tag zu feiern, an dem Deutschland wieder vereint wurde.

Mittlerweile gibt es diesen nationalen Feiertag seit 30 Jahren. Und an dem Ort, wo einst die innerdeutsche Grenze zwischen Ellrich und Walkenried verlief, begehen die Menschen aus der Region an diesem Tag ihr Rotbuchenfest, um zu erinnern. Und das nun schon zum 31. Mal.

Markttreiben auf der Landesstraße zwischen Ellrich und Walkenried Foto: Marco Kneise

Wie 1989 zur Grenzöffnung strömen auch am Samstag die Menschen genau dort hin, um zu feiern. Vorbei an Verkaufsständen für Kleidung und kulinarischen Köstlichkeiten geht es für Interessierte, Zeitzeugen und Gäste über die extra hierfür gesperrte Landesstraße, die auf thüringischer Seite die Nummer 1014 und auf niedersächsischer Seite die 601 trägt. Am Ort des Zahlenwechsels lädt ein Festzelt zum offiziellen Teil der Feierlichkeiten ein, der durch einen ökumenischen Gottesdienst eingeleitet wird.

Doch was augenscheinlich wie immer abläuft, ist keineswegs so selbstverständlich wie die Jahre zuvor. Denn zu 30 Jahre Deutsche Einheit hatte sich die Lokalpolitik einiges vorgenommen. In der Einheit habe man gemeinschaftlich begonnen „Dinge zu denken und zu entwickeln“. „Allerdings kam dann Corona“, erzählt Ellrichs Bürgermeister Henry Pasenow (CDU). „Schlussendlich haben wir aber doch irgendwie alles hinbekommen“, so das Rathauschef der nördlichsten Thüringer Stadt und verweist auf das aktuelle Projekt an der Juliushütte, den Radwegebau zwischen Ellrich und Walkenried, für den am 5. Oktober Spatenstich ist, und ein Zelt für das Rotbuchenfest. Ohne die Unterstützung des Nordhäuser Landratsamtes wäre letzteres laut Pasenow in diesem Coronajahr nicht möglich gewesen. Zugleich wirbt der Stadtchef in seiner Ansprache an die Gäste dafür, der Region treu zu bleiben, denn nach den genannten Projekten höre man noch lange nicht auf und entwickle weitere Ideen, die über die Landesgrenzen hinaus gehen.

Die ehemalige DDR-Grenzsäule, umringt von Fahrzeugen und Technik, die für das Rotbuchenfest benötigt werden. Foto: Marco Kneise

Landrat Matthias Jendricke nimmt indes die Gäste mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Während der SPD-Politiker zunächst daran erinnert, dass noch vor 31 Jahren die innerdeutsche Grenze mit aller Macht bewacht wurde, berichtet er auch von seinen ganz persönlichen Erinnerungen an die Wendezeit sowie Ossi- und Wessi-Debatten. So weiß Jendricke, der im Sommer 1990 sein Abitur in der Tasche hatte, noch genau, dass er damals immer über Ellrich nach Göttingen fuhr, wo er studierte. Jedoch gab es stets irgendeine Baustelle, so dass er fortwährend einen anderen Weg suchen musste. Dabei war ihm immer bewusst, dass hier die Grenze verlief. Im Gegensatz zu heute, wo die Verbindung für jeden alltäglich ist.

Gut sei es, sich so etwas immer wieder in Erinnerung zu rufen. „Wir sollten aber auch unheimlich stolz sein, das wir das mit der friedlichen Revolution hinbekommen haben. Und das wir auch das Glück hatten, einen so wirtschaftlich starken Westen an der Stelle zu haben, der vieles von den Umbrüchen schultern konnte. Heute wissen wir das um so mehr, wenn wir uns anschauen, wie der Staat in der Coronakrise Hilfspakete aufmachen kann. Das kann Deutschland nur deswegen, weil es uns so gut geht“, betont Jendricke, mit dem Hinweis, das aktuell im Landkreis Nordhausen keiner an Covid-19 erkrankt ist.

Abgerundet wurden die Feierlichkeiten am Abend durch eine Danke-Demo auf Ellrichs Marktplatz. Mit dabei, rund 100 Sänger der Chöre aus Ellrich, Ilfeld, Nordhausen und Heringen. Gemeinsam nahmen sie an der bundesweiten Initiative „Deutschland singt“ teil. Unter anderem wurde die Nationalhymne gesungen.