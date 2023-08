Wo die Straßen im Landkreis Nordhausen gesperrt sind

Nordhausen. Hier eine Übersicht über aktuelle Baustellen im Landkreis. Gerade die Sommerferien werden gern zur Sanierung der Straßen genutzt.

Die Riemannstraße ist bis Ende des Jahres voll gesperrt. Hier wird der grundhafte Ausbau fortgesetzt. Die Sanierung der Gerhart-Hauptmann-Brücke dauert bis Ende September an.

Bis zum 29. September besteht eine Vollsperrung zwischen der Gumpestraße und der Schönen Aussicht, auch für Fußgänger.

Der Kanal- und Straßenbau in der Rosengasse (Wiedigsburg) dauert bis 20. Dezember. Der Neubau des Wertstoffhandels stoppt bis Ende März 2024 den Durchgangsverkehr in der Herweghstraße.

Die Clara-Zetkin-Straße ist bis zum 18. August voll gesperrt. Grund ist die Erschließung des Wohngebiets an der Schleifmühle.

Bleicherode: Bis September läuft in der Johannes-Kleinspehn-Straße der Kanal- und Straßenbau. Die Arbeiten am Zierbrunnenplatz beginnen am 1. August und enden voraussichtlich am 15. Dezember. Die Vom-Stein-Straße ist bis zum 29. September voll gesperrt.

Ellrich: Die Lohmann-, Mehler- und die Scharffestraße sowie die AWG-Siedlung sind noch bis zum 31. August voll gesperrt.

Lipprechterode: Die Hauptstraße ist zwischen Hofgasse und Ortsausgang bis 27. Oktober gesperrt.

Mauderode: Bis zum 29. September bleibt die Kunze-Knorr-Straße voll gesperrt.

Netzkater: Noch bis zum 15. September ist die B 4 zwischen Netzkater und Rothesütte wegen Straßenbauarbeiten voll gesperrt.

Werther: Es kommt noch bis zum 11. August zu halb- und vollseitigen Sperrungen am Autohof.

Wipperdorf: Wegen Brückenbauarbeiten ist die Landesstraße zwischen Wipperdorf und Bleicherode noch bis Ende August voll gesperrt.

Wolkramshausen: Die Hainleitestraße ist vom 8. August bis 30. Oktober voll gesperrt.