Wo die Straßen im Landkreis Nordhausen gesperrt sind

An der Bundesstraße 4 in Krimderode haben die Sanierungsarbeiten begonnen, die Harzstraé ist voll gesperrt.

Nordhausen. Ein Überblick über die Straßenbaustellen im Südharz. Die Autofahrer müssen teils große Umleitungen in Kauf nehmen und sollten mehr Zeit einplanen.

Zwischen Seniorenheim und dem Kreisverkehr ist in der Bochumer Straße die Fahrbahn in Richtung Stadt bis zum 31. Oktober gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Clara-Zetkin-Straße. Bis 22. Dezember wird die Harzstraße (B 4) zwischen Grenztriftweg und Freiheitsstraße saniert. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet.

Die Riemannstraße ist bis Ende des Jahres wegen des grundhaften Ausbaus voll gesperrt. Die Sanierung der Gerhart-Hauptmann-Brücke dauert bis Ende September an.

Bis zum 29. September besteht eine Vollsperrung zwischen der Gumpestraße und der Schönen Aussicht im Stadtteil Nord.

Und die Arbeiten in der Rosengasse (Wiedigsburg) dauern noch bis zum 20. Dezember.

Bleicherode. Bis zum 30. September läuft in der Johannes-Kleinspehn-Straße der Straßenbau. Die Arbeiten am Zierbrunnenplatz enden am 15. Dezember. Und in der Angerbergstraße gibt es von Montag bis Donnerstag eine Vollsperrung wegen einer Kranaufstellung.

Ellrich. Die Lohmann-, Mehler- und die Scharffestraße sowie die AWG-Siedlung sind noch bis zum Ende des Jahres voll gesperrt.

Klettenberg. Die Vollsperrung der Hauptstraße an der Einmündung Liebenröder Straße wird bis zum 31. Oktober verlängert.

Lipprechterode. Die Hauptstraße ist zwischen Hofgasse und Ortsausgang bis 27. Oktober gesperrt.

Mauderode. Bis zum 6. Oktober bleiben die Kunze-Knorr-Straße und der Junkerberg voll gesperrt.

Steigerthal. Kein Durchkommen gibt es an den Schieferliethen bis zum 29. September.

Werther. Der Harzblick und die Warthebergsiedlung sind bis noch bis 28. Oktober wegen des Kanalbaus voll gesperrt.

Wolkramshausen. Die Hainleitestraße ist bis Ende Oktober, die Wernröder Straße bis zum 22. September und der Schwarze Weg, der Hühnerberg sowie Triftweg sind bis zum 23. Dezember voll gesperrt.