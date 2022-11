Wo Straßen im Kreis Nordhausen gesperrt sind

Die Grundsanierung der Grimmelallee in Nordhausen soll nach Angaben der Stadtverwaltung mindestens noch bis Ende dieses Jahres dauern.

Nordhausen. Aufgrund zahlreicher Baustellen müssen sich die Autofahrer im Südharz in diesen Tagen wieder auf viele Umwege einstellen.

Die Grundsanierung der Grimmelallee in Nordhausen dauert mindestens noch bis zum Jahresende, umgeleitet wird über die Bochumer Straße. Bis Ende November ist in Nordhausen die Einfahrt von der Europakreuzung aus in die Altstadt nicht möglich, weil die Fahrbahndecke erneuert wird. Zudem verlegen die Arbeiter neue Kabel zur Ampelsteuerung.

Weil die Riemannstraße in Nordhausen grundhaft ausgebaut wird, bleibt bis zum Jahresende der Abschnitt zwischen der Alexander-Puschkin-Straße und der Wilhelm-Nebelung-Straße für den Verkehr voll gesperrt. Die Umleitung führt über die Stolberger Straße.

Fachleute erneuern die Gleise der Straßenbahn in der Töpferstraße. Nach Angaben der Stadtverwaltung dauert diese Vollsperrung noch bis zum 16. Dezember.

Da ein Baukran in der Nordhäuser Wolfstraße steht, muss diese bis zum Jahresende immer wieder zeitweise für den fließenden Verkehr voll gesperrt werden.

Die Fahrbahndecke muss am Darrweg erneuert werden. Deshalb ist die Zufahrt von der Kasseler Landstraße aus noch bis zum 24. November voll gesperrt. Über die Zeppelinbrücke bleibt der Darrweg aber weiterhin erreichbar.

Um defekte Glasscheiben austauschen zu können, muss die Landgrabenstraße in der Nacht zum Freitag, 25. November, von 21 bis 4 Uhr am Eingang zur Südharz-Galerie voll gesperrt werden.

An der Salza startet am 24. November eine weitere Oberflächensanierung. Deshalb ist die Straße bis 16. Dezember voll gesperrt.

Um einen Telekomschacht setzen und Breitbandkabel verlegen zu können, ist der Neue Weg im Kreuzungsbereich von Pfaffengasse, Waisen- und Dr.-Külz-Straße bis zum 9. Dezember nicht passierbar.

Um den Nordhäuser Weihnachtsmarkt ausrichten zu können, müssen Lutherplatz, Markt und Nikolaiplatz vom 25. November bis 20. Dezember für den fließenden Verkehr gesperrt werden.

Stempeda. Die Straße zwischen Buchholz und Stempeda ist bis 20. Dezember voll gesperrt, weil an der Ibergtalsperre eine Brücke und eine Stützwand saniert werden müssen. Die Umleitung führt über Berga.

Niedersachswerfen. Wegen Kanal- und Straßenbauarbeiten ist die Geschwister-Scholl-Straße bis Jahresende gesperrt – damit auch der direkte Weg nach Harzungen und Neustadt. Die Umleitung führt über Ilfeld und Osterode.

Lipprechterode. Der Kanal- und Straßenbau in der Hauptstraße zwischen Hofgasse und Ortsausgang soll noch bis Jahresende dauern.

Mauderode. Wegen Kanal- und Straßenbau ist die Kunze-Knorr-Straße bis Jahresende dicht.

Klettenberg. Wo sich Liebenröder und Hauptstraße kreuzen, ist bis zum 23. Dezember eine Baustelle, um hier für den Kanalbau und eine Ortsentwässerung zu sorgen.

Auleben. Die Schachtarbeiten für den Kanalbau in der Rudolf-Breitscheid-Straße sollen noch bis zum 23. Dezember dauern.

Bleicherode. Die Löwentorstraße muss bis Ende November wegen der Kanalbauarbeiten gesperrt bleiben. Die Arbeiten in der Johannes-Kleinspehn-Straße sollen sogar bis zum 8. Dezember dauern.

Ellrich. Wegen Kanalbau sind bis Ende dieses Jahres die Mehler- und die Scharffestraße sowie die AWG-Siedlung gesperrt, teilt das Landratsamt mit.