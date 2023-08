Wochenmarkt in Bleicherode muss umziehen

Bleicherode. Warum ein Wochenmarkt im Kreis Nordhausen ab sofort an einer anderen Stelle zu finden ist.

Aufgrund der geplanten Sanierung des Zierbrunnenplatzes in Bleicherode muss der dort für gewöhnlich stattfindende Wochenmarkt umziehen, kündigt Katrin Schiel von der Deutschen Marktgilde an. Ab Donnerstag, 3. August, wird er bis zum Jahresende in die Weberstraße in Höhe der Hauptstraße 100 verlegt. Auch am Ausweichplatz werden die Händler jeweils dienstags und donnerstags von 8 bis 13 Uhr ihre verschiedenen Waren anbieten und freuen sich weiterhin auf zahlreiche Kunden.