Wochenmarkt in Nordhausen gesichert: Neuer Betreiber gefunden

Der langjährige Marktmeister Andreas Heise übergab am Freitag den Staffelstab an Katrin Schiel von der Deutschen Marktgilde, die den Wochenmarkt in Nordhausen ab Januar betreiben wird.

Auch im neuen Jahr wird es auf Nordhausens Rathausplatz einen Wochenmarkt geben. Die letzte Weiche dafür wurde Freitag gestellt. Da überreichte Andreas Heise nach 13 Jahren als Marktmeister den Staffelstab an Katrin Schiel von der Deutschen Marktgilde, die ab Januar als Betreiber fungiert. Das Dienstleistungsunternehmen war nach einer öffentlichen Ausschreibung vom Kulturamt ausgewählt worden und veranstaltet deutschlandweit Wochenmärkte. Laut Schiel sind es allein in Mitteldeutschland 35 Kommunen, in denen die Gilde aktiv ist, so etwa in Bleicherode oder Sömmerda, oder ab 2021 in Greiz.

Dafür greife man auf lokale Marktleiter zurück, sagte Schiel, die die Gilde-Niederlassung in Dresden führt. Der Marktleiterposten für Nordhausen sei ausgeschrieben, sie habe schon drei interessante Bewerbungen. Schiel war voll des Lobes für Heise. Der Ellricher habe einen gut organisierten Markt mit „tollem Sortimentsmix und vielen frischen Produkten“ hinterlassen. Dies werde beibehalten. Dienstags, donnerstags und freitags – sowie in der warmen Jahreszeit am Samstag – ist dann Wochenmarkt.

Seine letzten vier Markttage wird Heise am 22. sowie am 29. Dezember von 8 bis 14 Uhr und am 24. wie 31. Dezember bis 11 Uhr bestreiten. Die Marktgilde veranstaltet am 19. Januar den ersten Markt des neuen Jahres in Nordhausen.