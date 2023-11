Doreen Hotzan aus der Lokalredaktion Nordhausen freut sich, dass es in Nordhausen schon Lösungen für das Handtaschenproblem gibt.

Doreen Hotzan über ein frauliches Problem beim Ausgehen.

Wenn Frauen abends ausgehen, dann sind sie meistens immer bepackt. Schließlich lassen sich Portemonnaie, Taschentücher, Schminkutensilien oder Hygieneartikel nicht einfach mal so in den Hosentaschen verstauen. So pflegen es generell die Herren der Schöpfung zu tun. Es ist ja auch praktischer. Bei uns Frauen geht das aber nicht.

Und so wird beim Ausgehen meistens eine Handtasche mitgenommen. Doch egal, wohin es geht: Man weiß nie so richtig, wohin mit der Handtasche. Im Restaurant wird sie meistens unter den Tisch oder über den Stuhl gehängt, im Kino landet sie auf dem hoffentlich freien Platz neben einem. In einem Club kann sie womöglich der Begleitung anvertraut werden, die es nicht unbedingt auf die Tanzfläche zieht.

Aber nun habe ich in Nordhausen entdeckt, dass sich Betreiber von Restaurants mit dem Handtaschenproblem bereits auseinandergesetzt haben. So gibt es hier bereits ein Lokal, das unter der Theke extra Haken hat, an denen die Handtasche der weiblichen Gäste problemlos aufgehangen werden kann. Das finde ich genial. Es müsste weitere Lösungen geben.