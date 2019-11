Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wohin mit Neustadts Kurmittelhaus?

Der Spatenstich ist in weite Ferne gerückt. Denn dieser Tage hat Neustadts Ortschaftsbürgermeister Dirk Erfurt (pl) im Bauausschuss der Gemeinde Harztor erfahren, dass das Landratsamt die Bauvoranfrage für das geplante Kurmittelhaus im Kurpark abgelehnt hat und auch den Ortschaftsrat darüber informiert. „Das wirft uns ein Stück zurück“, meint er.

Die Absage ist nach Auskunft von Kreissprecherin Jessica Piper aber nicht erteilt worden, um dem Projekt Steine in den Weg zu legen. „Grundsätzlich begrüßt die Landkreisverwaltung aus touristischer Perspektive das Vorhaben zur Aufwertung der touristischen Infrastruktur in Neustadt“, sagt sie auf Nachfrage unserer Zeitung.

Dennoch könne die Bauaufsichtsbehörde die Bauvoranfrage derzeit nicht befürworten. Eine Nachricht, die für Harztor nicht überraschend kommt. „Die Gemeinde wusste bereits vorher, dass die Bauabsicht auf dem derzeitigen Planungsstand nicht genehmigungsfähig ist“, erläutert die Pressesprecherin weiter. Sie verweist darauf, dass bereits Ende 2018 in einem Gespräch zwischen dem beauftragten Planungsbüro und der Bauaufsichtsbehörde geklärt wurde, dass das Vorhaben ohne eine notwendige Bauleitplanung durch die Gemeinde selbst nicht genehmigungsfähig sein wird.

An diesem Zustand könnte Harztor etwas ändern. „Die Gemeinde kann bei aktiver Ausübung ihrer Planungshoheit durch einen Bebauungs- oder Flächennutzungsplan Baurecht schaffen“, sagt Jessica Piper. Eine solche Planung liege dem Landratsamt jedoch bisher nicht vor. Über die Gründe kann das Landratsamt nur spekulieren. Fest steht aber, dass eine Bebauung am Standort Kurpark ohnehin einige Probleme mit sich bringt, die im Zuge einer Bauleitplanung auszumerzen wären. So hat das Bauamt durchblicken lassen, dass der vorgesehene Bereich eindeutig dem Außenbereich zuzuordnen ist und somit im Widerspruch zum vorliegenden eigenen Flächennutzungsplan der Gemeinde steht.

Wie es nun weitergeht, liegt für Harztor-Bürgermeister Stephan Klante (CDU) auf der Hand: „Jetzt muss überlegt und geprüft werden, ob es einen alternativen Standort gibt.“ Das sieht auch Neustadts Ortschef Dirk Erfurt so. Ihm schwebt ein gemeindeeigenes Grundstück vor, da dadurch Kosten eingespart werden können. Aber da etwas Geeignetes zu finden, bezweifelt der Ortschaftsbürgermeister. „Sicherlich könnten wir das Kurmittelhaus auch einfach auf eine grüne Wiese außerhalb des Zentrums bauen, aber dann hätten wir die Verbindung mit dem Verwalterhaus und dem Neuen Schloss nicht mehr“, meint er. Doch darauf sei bei den Planungen stets großen Wert gelegt worden.

Ein erster Entwurf sah vor, das Gebäude in die Lücke zwischen dem erst im vergangenen Jahr eingeweihten Verwalterhaus und dem Neuen Schloss zu bauen. Da diese Variante nicht förderfähig war, rückte als Alternative der Kurpark als Standort in den Fokus. Dort soll links neben dem Schloss ein Neubau mit Praxis, Bewegungsbecken und Anwendungstherapieräumen entstehen.

Die Kosten belaufen sich auf schätzungsweise 4,6 Millionen Euro. Ein Teil davon könnte über Fördermittel aus dem Förderprogramm Gemeinschaftsmaßnahme „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) finanziert werden. Der Rest muss über Eigenmittel gedeckt werden.