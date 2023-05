Wohlfühloase Elbflorenz

Hans-Peter Blum über seinen Besuch in der Elbestadt Dresden

Kennen Sie das auch? Sie kommen im Urlaub an einen Ort und fühlen sich sofort wohl. Sie denken: Hier kann ich es länger aushalten, die Luft und überhaupt alles bekommt mir einfach gut.

Ich habe dieses Gefühl immer im Mai, wenn ich schon fast traditionell Dresden für einige Tage besuche. Elbflorenz wirkt auf mich wie eine Wohlfühloase, in der ich so richtig auftanken kann.

Man muss sich ja nicht unbedingt ins Touristengetümmel rund um die Frauenkirche stürzen, denn die für mich schönste Stadt im Osten Deutschlands hat so viel mehr zu bieten. Angefangen vom Blauen Wunder und dem Schillergarten über das Szeneviertel in der Neustadt bis hin zum Villenviertel am Weißen Hirsch gibt es jede Menge Dinge zu entdecken, für die sich ein Besuch auf jeden Fall lohnt. Und wer lange Spaziergänge oder Radtouren liebt, kann entlang der Elbe laufen, wandern oder radeln.

Außerdem spielt in Dresden ein Fußballclub, der die gleichen Farben trägt wie mein Lieblingsverein Borussia Dortmund. Ich drücke der SG Dynamo die Daumen, damit der Aufstieg in die 2. Bundesliga gelingt.