44 Feuerwehrleute waren beim Wohnhausbrand in der Lindenallee in Ilfeld im Einsatz.

Ilfeld. Fünf Feuerwehren eilten am Samstagabend in die Ilfelder Lindenallee, um einen Wohnhausbrand zu löschen. Verletzt wurde niemand.

Wohnhaus brennt in Ilfeld: B 4 voll gesperrt

Einen Feuer-Alarm gab es am Samstag gegen 19 Uhr in Ilfeld im Kreis Nordhausen. In der Lindenallee war in einem Wohnhaus ein Brand ausgebrochen. Die freiwilligen Feuerwehren aus Ilfeld, Niedersachswerfen, Neustadt, Herrmannsacker und Sophienhof eilten zum Brandort. Insgesamt waren 44 Feuerwehrleute im Einsatz. Schnellstmöglich löschten sie die Flammen.

So verhinderten sie Schlimmeres. Während der Löscharbeiten musste die Bundesstraße 4 voll gesperrt werden. Gegen 22.30 Uhr war der Einsatz beendet. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Durch das Feuer ist niemand verletzt worden. Der Schaden am Haus ist enorm.

